Murat Sesli, Kdz. Ereğli\'deki Yöresel Derneklerle Buluştu

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Kdz. Ereğli'deki yöresel derneklerin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Sesli'nin sunumunu yaptığı projeler dernek başkanlarından tam not alırken, konuşması alkışlarla sık sık kesildi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren yöresel derneklerin başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projelerin sunumunu yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli gecede yaptığı konuşmada yöresel derneklerin sorunlarını bildiklerini belirterek göreve gelir gelmez yöresel dernek evlerinin tadilatını yaparak modern bir hale getireceklerini söyledi. Kdz. Ereğli ilçesinde festivallerin en güzel şekilde yapılmaya devam edeceğine vurgu yapan Sesli, ilave olarak gençler için rap ve rock festivalleri yapacaklarını dile getirdi. Sesli konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Şu an dernek evlerinde sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Oraların tadilata ihtiyacı var. Göreve geldiğimizde buraları yeniden elden geçirip modern bir hale getireceğiz. Kdz. Ereğli festivallerle anılan bir şehir. Göreve geldiğimizde Kdz. Ereğli yine festivaller şehri olacak. Hatta gençlerimiz için rap ve rock festivali yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yöresel derneklerimizin yapacağı etkinliklerin senede bir defa tüm maliyeti bizim tarafımızdan karşılanacak. Konaklamasından, yemeğine, sanatçısına kadar masrafları biz üstleneceğiz. Yöresel derneklerimizin yapacakları etkinliklerle yaz ayını dolu dolu yaşarız. Yöresel dernekler bizim için çok önemli. O yüzden de her türlü desteği vereceğiz. 2007-2009 yılları arasında 20 aylık bir dönemde Kdz. Ereğli'ye çok büyük hizmetler yaptık. Kdz. Ereğli'nin her mahallesine 120 bin ton asfalt, taş duvarlar ve alt yapısını yaptık. O dönemde 700 öğrenciye Türkiye'de ilk defa burs verdik. Bizden sonra da öğrencilerimize burs verilmedi. 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 proje ile geliyoruz' sloganımızın içerisinde 10 mega proje, 90 tanede çoğunluğu sosyal proje olmak üzere belediyemize gelir getirici bir çok proje var. Kdz. Ereğli'den dışarıya okumaya giden maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize her ay 5000 TL burs vereceğiz. Belediye market kuracağız. Burada 2 bin aileye belediye kart vererek bununla ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Vereceğimiz kart ile vatandaşlarımız marketten et ve tavuk ürünleri hariç her türlü ihtiyacını karşılayabilecek. Türkiye'de en büyük gezi organizasyonunu 3 bin 500 kadınımızı 67 otobüsle Çanakkale'ye götürerek biz yaptık. Mayıs ayından itibaren kadınlarımıza buradan sesleniyorum; gezilere hazır olun. Mayıs ayından itibaren Çanakkale, Anıtkabir, Kapadokya, Mevlana, Eyüp Sultan, Ayasofya, Safranbolu, Abant, Burdur Salda Gölü ve Isparta Gülbahçelerine gezilere gideceğiz. Kadınlarımıza önem veriyoruz dedik ve meclis listemizde 11 kadınımıza yer verdik. Bütün belediye meclis üyesi adayları listesine bakabilirsiniz. Şöyle bir şey akıllara gelebilir; bu kadar proje yapıyorsun, 5 bin TL burs, 5 bin TL alışveriş; bunların parası nerden karşılanacak? Kdz. Ereğli Belediyesi'nin şu anki bütçesi 1.4 milyar TL. Eski parayla 1 triyon 400 milyon TL. Ben ticaret yapıyorum. Paranın nasıl yönetileceğini iyi bilirim. Parayı doğru yöneteceğiz ve çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ayrıca projelerimiz içerisinde mevcut bütçeyi daha da yukarılara çekecek gelir getirici bir çok projemiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Vaat ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirebiliriz. Kdz. Ereğli'de 30 senedir bir çok şey yapılmamış. İnsanlar inanamıyor. Daha önce nasıl hizmet ettiysek bu projelerimizin hepsini de hayata geçireceğiz. Şu ana kadar projelerini açıklayan hiç kimse yok. Biz projelerimiz üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Tüm projelerimiz hazır ve bunları sosyal medyamızda ve toplantılarımızda açıklıyoruz. Bunun yanında Kdz. Ereğli sahilimizi en güzel şekilde yapacağız. Festivallerin en iyisini yapacağız. Bunları yaparken 'Her noktaya eşit hizmet' anlayışı ile tüm mahallelerimize de hizmet edeceğiz."

Sesli'nin konuşmasının ardından Kent Meydanı, Camii, Belediye Binası, Kepez ve Cevizler kavşağı battı çıktı, Kepez- Devrek Yolayrımı, Potbaşı, Elmatepe, Echomar Hastanesi ve Açık Çarşı bölgelerine yapılacak alt geçitler, Göztepe Köprüsü yenileme ve otopark, Beyçayırı Stadı altı otopark, Endüstri Meslek Lisesi alanına yapılacak yeni yaşam alanı ile Cezaevi'nin bulunduğu alana yapılacak spor kompleksinin tanıtımları sinevizyon eşliğinde yöresel derneklerin başkanlarına izlettirildi. Yöresel derneklerin başkan ve yöneticileri projeleri ayakta alkışlarken, Sesli'ye güvendiklerini söyledi. - ZONGULDAK