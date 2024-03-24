Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek\'in tapu sorununu çözdüklerini açıkladı

Politika

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde düzenlediği iftarda Ermenek'in tapu sorununu çözdüklerini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi pazar alanında düzenlediği iftarda Başkan Uysal meşalelerle karşılandı. İftara, Antalyaspor Taraftarları Derneği de destek verdi. Başkan Uysal, iftar sonrası konuşmasında Ermenek Mahallesi'nin en büyük sorunu tapu problemini büyük mücadeleler sonucu çözdüklerini söyledi. Uysal, Ermenek'te yeni dönemde de altyapı çalışmaları için yoğun bir çaba göstereceklerinin sözünü verdi.

Muratpaşa'da taban ittifakı oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Uysal şöyle konuştu:

"Bütün siyasi parti tabanlarından gelen var. Birliğe, beraberliğe, dayanışmaya insanlarımız geliyor. Bu dayanışmayı daha da büyütüp bütün Türkiye'mize moral verecek, ışık olacak, herkesi birliğe, beraberliğe davet edecek gücümüz var, dirayetimiz var."

Başkan Uysal, Ermenek Mahallesi kıraathanesinde mahalleliyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Uysal ayrıca iftardan önce Işıklar esnafıyla bir araya geldi, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Cemtosun ve dernek üyelerini de ziyaret etti. - ANTALYA