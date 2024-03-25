Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe Mahallesi'nde düzenlenen iftarda " Türkiye'ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz, İnşallah" dedi.
Muratpaşa Belediyesi'nin her Ramazan ayında mahallelerde kurduğu iftar sofrası için bu kez adres, yaklaşık 12 bin nüfusuyla Dutlubahçe oldu. Mahalle muhtarlığının yanında gerçekleşen iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.
Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. İftar için önce masa ve sandalyeler alana tek tek yerleştirildi, masalara örtüler serildi. İftara sayılı dakikalar kala, belediye aşevince hazırlanan sıcak yemekler getirildi ve mahalle sakinleri tek tek iftariyeliklerini aldı.
Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada "Türkiye'ye örnek olacak tablomuz var. Varlığı yokluğu paylaşmaya devam edeceğiz, İnşallah" dedi. Uysal, şöyle konuştu:
"Bizim bunları yaparken hocalarımız var. Manevi önderlerimiz var. 'Gel, kim olursan ol yine gel' diyen Mevlana Celaleddin Rumi, 'Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen sonra da kamu yöneticilerine seslenen 'Kendiniz için değil, sadece millet için çalışacaksınız' diyen Gazi Mustafa Atatürk. Hep onlardan etkileniyoruz."
Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, eski Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik, eski Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Koç, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından istifa ederek CHP'ye katılan Turgut Bucak da yer aldı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Muratpaşa Belediyesi Dutlubahçe Mahallesi'nde iftar düzenledi - Son Dakika
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Adayı Filiz Gencan Akın da ziyaretlerini sürdürerek projelerini anlattı. İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne ziyaretini duyurdu. Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük ise muhtarları ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Nevruz Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Bozan, bu bilgiyi aldıklarını ve birkaç gün içinde açıklama yapacaklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, terörle mücadelede görev alan ATAK helikopterinin başarısını gözler önüne serdi. Kahraman pilotlarımızın yetenekleriyle birleşen yerli ve milli gücümüz ATAK, teröristlere karşı etkili bir şekilde mücadele ediyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala seçim sürecini hızlı bir tempoda yürüten AK Parti, Şirinevler'de gerçekleştirdiği yürüyüş ile adeta gövde gösterisi yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'de vatandaşlarla bir araya gelerek tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı. Plastik Kasa Üretim Tesisleri kuracaklarını ve çiftçilere güneş enerjili panel desteği sağlayacaklarını belirten Böcek, ayrıca Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracaklarını söyledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Hasan Taşdemir, İsrail'in uluslararası anlaşmaları yok sayarak Filistin'de katliam yaptığını belirtti. Hastanelere saldırı düzenlendiğini ve sağlık çalışanlarının şehit edildiğini vurgulayan Taşdemir, Anadolu Gençlik Derneği'nin Türkiye genelinde bu zulme tepki protestoları düzenlediğini söyledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'na video konferans sistemiyle katılım sağladı. Toplantıya 81 İl Valisi, Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürleri de yer aldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde bir iftar sofrası kurdu. Başkan Zolan, vatandaşlara hitap ederek ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.
Çin hükümeti, ülkenin bilgisayar sistemlerinden yabancı teknolojiyi aşamalı olarak çıkarmayı planlıyor. Çin, ABD yapımı Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımının sona erdirilmesini ve Microsoft'un Windows işletim sistemi ile yabancı yapımı veritabanı yazılımlarının bilgisayarlardan kaldırılmasını istiyor. Bu hamle, ABD'nin kendi teknolojik bağımsızlığını artırma yönünde attığı adımlarla aynı tarihte geldi. ABD'nin ise yarı iletken üretimini artırma çabalarıyla birlikte küresel teknoloji sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?