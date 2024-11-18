Muş ve Bitlis'te Sağlık Sorunları

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Muş ve Bitlis'te sağlık kuruluşları yetersiz, sağlık çalışanlarının sayısı az ve ihtiyacı karşılayacak sağlık personelinin istihdamıyla ilgili ciddi sorunlar var." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Merkezinin görevlendirmesiyle hafta sonunu Muş ve Bitlis'te geçirdiğini söyledi.

Hem Muş hem de Bitlis'te tarım ve hayvancılığın yeterince kazanç getirmemesi nedeniyle göçlerin yaşandığını aktaran Pala, "İnsanları doğduğu topraklardan doyamadıkları için ayıran politikalara bir son vermek gerekir." ifadesini kullandı.

Bu politikaların başında özelleştirmelerin geldiğini belirten Pala, Muş'taki şeker fabrikasının özelleştirildiğini, bu nedenle şeker pancarı üreticilerinin fiyatlardan ve alım politikasından yakındığını anlattı.

Pala, Bitlis'te tütün üretiminden geri çekilme ve yeni istihdamın sağlanamaması nedeniyle vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Her iki ilde de vatandaşların sağlık sistemine erişimde sorunlar yaşadığını savunan Pala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muş ve Bitlis'te sağlık kuruluşları yetersiz, sağlık çalışanlarının sayısı az ve ihtiyacı karşılayacak sağlık personelinin istihdamıyla ilgili ciddi sorunlar var. MHRS'den Muş ve Bitlis'te bazı branşlara randevu almak isterseniz, bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. Buradaki yurttaşlar, kanser gibi ciddi rahatsızlıklarla karşılaşmaları durumunda, başka illere gitmek zorunda kalıyor."