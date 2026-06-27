Müsavat Dervişoğlu\'ndan Tandoğan\'da sert mesajlar: Teröre ve bölücülüğe bayrak açıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörü ve teröristi kollayanlara, 'Terörsüz Türkiye' yalanıyla, Türkiye'yi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum. Ey bu vatanın ekmeğini yiyip de ona ihanet edenler, Ey siyasi ikbali için devletin temeline dinamit koyanlar. Size bayrak açıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen 'Haksızlığa, Hukuksuzluğa, Adaletsizliğe Bayrak Açıyorum' mitinginde konuştu. Dervişoğlu, Türkiye'deki siyaset çıkmazı ve ahlaki çöküşün büyük bir yıkım yarattığını belirterek, "Mesele de bir kişi meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Yine aynı sebeple, kayıplarımız sadece maddi değildir. İş, ev, araba, dükkan, tapu, diploma, kenara koyduğumuz 3-5 bilezik değildir, tehlikede olan. Sahip olduğumuz hiçbir şey güvende değildir. Ne yazık ki en sevdiklerimizi, evlatlarımızı bile bu düzenin çarklarına o ya da bu şekilde kurban verebiliyoruz. Artık sebebi münferit olaylarda aramanın bir manası yoktur. Saldırının odağı bellidir. Bizi millet yapan, bizi bir arada tutan büyük maneviyat saldırı altındadır. İşte ben bayrağı bu yüzden açtım. Bu bayrağı bu yüzden diktim. Çünkü başka bir gölge yok altında soluklanacağımız" ifadelerini kullandı.

'DEVLET AKLI, DOKUNULMAZLIK ZIRHI DEĞİLDİR'

'Devlet projesi, 'devlet geleneği', 'devlet istiyor' şeklindeki söylemlere tepki gösteren Dervişoğlu, "Bizim devletimiz, vatandaşının geleceğini karartmaz. Bizim devletimiz, Türk'ün şerefiyle onuruyla oynamaz. Bizim devletimiz, eli kanlı bir katilin danışmanlığına da ihtiyaç duymaz. Bizim böyle bir devlet geleneğimiz yoktur. 'Devlet aklı' diyorlar, 'Derin devlet' diyorlar. Devletin derini olmaz, hukuku olur. Hukuksuz devlet olmaz. O hukuk da yalnız ve ancak Türk milletinindir" diye konuştu.

Dervişoğlu ayrıca, "Buradan ilan ediyorum; Türkiye ne kadar hukuk devleti ise ancak o kadar terörsüzdür. Türkiye ne kadar Cumhuriyet ise, ancak o kadar güçlüdür. Türkiye ne kadar adil ise, ancak o kadar bir bütündür. Devlet aklı, iktidarın her yaptığına giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir. Devlet aklı, bir partinin menfaatini devletin menfaati gibi sunmak değildir. Bize 'devlet aklı' diye pazarladıkları şey, iktidar kurnazlığıdır. Devlet aklı; milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, bağımsızlığı ve ortak geleceği koruma kabiliyetidir. Bu iktidarda böyle bir kabiliyet yoktur. Böyle bir niyet yoktur. Böyle bir akıl da yoktur" dedi.

'TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

DEM Parti'nin düzenlediği 'Özgürlük' mitinglerine değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Van'da ve Mersin'de mitingler yapılıyor. Yarın İstanbul'da ve Diyarbakır'da da yapılacak. Peki ne mitingi bunlar? Devlet düşmanına, millet düşmanına, bebek katiline özgürlük mitingleri. Milyonlarca insanın acısından sorumlu, elinde 50 bin evladımızın kanı olan şehitlerimizin sebebi olmuş o caniye özgürlük istiyorlar. Bu kimin himayesinde yapılıyor? Bu iktidarın göz yummasıyla, yol vermesiyle yapılıyor. Bunlar, Türkiye'yi sahipsiz zannediyorlar. Ben, Müsavat Dervişoğlu olarak, sizin adınıza şunu soruyorum; onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Onlar bu milletin bir kesimini kendilerine biat ettirmek, öte kesimini o terör hükümlüsüne tebaa yapmak istiyorlar. Biz ise her bir vatandaşımızı, Cumhuriyet'in hür, onurlu ve kanun önünde eşit ferdi olarak görüyoruz. Biz, özgürlüğü katile eşitlemiyoruz. Biz, hukuku imtiyaz diye tanımlamıyoruz. Biz, demokrasiyi, ayrışma bahanesi diye anlamıyoruz. Yıllarca Kürt'ün derdiyle değil, Kürt'ü, siyasetlerine alet etmenin hesabıyla ilgilendiler. Ona 'karnın tok mu, çocuğun okula gidiyor mu, işin gücün var mı' diye sormadılar. Çünkü Kürt'ün kendisini, bu ülkenin yurttaşı diye görmesini istemediler. Çünkü onların derdi ne Kürt ne de Türk'tür. Onların derdi, kendi küçük iktidar mıntıkalarıdır, pazarlıklarıdır, aldıklarıdır, verdikleridir. Şunu biliniz ki milletin iradesi, İmralı'da ve onun hamilerinde değil, bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'ndadır. ve biz bugün Tandoğan'daysak, bilinsin ki Türkiye sahipsiz değildir. Türk milleti yalnız değildir."

'ÖZGÜRLÜK MASKESİ TAKMIŞ SİNSİ BÖLÜCÜLÜĞE BAYRAK AÇIYORUM'

Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörü ve teröristi kollayanlara, 'Terörsüz Türkiye' yalanıyla, Türkiye'yi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum. Ey bu vatanın ekmeğini yiyip de ona ihanet edenler, ey siyasi ikbali için devletin temeline dinamit koyanlar. Size bayrak açıyorum. Kundaktaki çocuklara kurşun sıkan, on binlerce canımızın katili olan o caniye, af kapısı aralayanlara bayrak açıyorum. Gazi Meclis'in kutlu çatısı altında, ihanetin komisyonculuğunu yürütenlere, kapalı kapılar ardındaki kirli tezgahlara, 'özgürlük' maskesi takmış sinsi bölücülüğe, teröristle devleti eşitleyip masaya oturtan çürümüş zihniyete bayrak açıyorum. Evladını toprağa verirken yüreği kan ağlayan, ama her daim 'Vatan sağ olsun' diyen şehit analarının o kurumayan gözyaşları için bu toprağa düşmüş on binlerce vatan evladının semaya yükselen ahı için bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Üniter yapımız için Türk devletinin sarsılmaz vakarı için hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum."