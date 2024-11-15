Musk ve İran Temsilcisi Görüştü - Son Dakika
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Politika

Musk ve İran Temsilcisi Görüştü

Musk ve İran Temsilcisi Görüştü

Elon Musk, İran temsilcisi ile ABD-Iran gerginliğini azaltma yollarını görüştü.

15.11.2024 10:46
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ABD'li New York Times gazetesi, Elon Musk'ın İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştüğünü, İran-ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğinin ele alındığını aktardı.

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk, 11 Kasım Pazartesi günü New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile bir araya geldi. İki İranlı yetkili, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğinin ele alındığını aktardı. Musk'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü, görüşmenin yerini Erivani'nin seçtiği ve gizli tutulduğu aktarıldı. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung görüşmenin sorulması üzerine, "Gerçekleşen veya gerçekleşmeyen özel görüşmelere ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi. Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı, Başkan Trump'ı yeniden seçti. Çünkü onun dünya çapında barışı yeniden sağlayacağına güveniyor. Beyaz Saray'a döndüğünde tam da bunu yapmak için gerekli adımları ataca" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, 13 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'i getireceğini duyurmuştu. Elon Musk, yakından destek verdiği Trump'ın başkanlık kampanyasına milyonlarca dolar bağış yapmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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