Müslüman Topluluklar Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Müslüman Topluluklar Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Müslüman Topluluklar Gazze\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı
09.07.2025 18:36
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Brüksel'de toplanan Müslüman temsilcileri, Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardıma erişim istedi.

Belçika Müslümanları Temsil Kurulu (EMB), Norveç İslam Konseyi (IRN) ve Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Danimarka Müslümanlar Birliği (DMU), Fransa İslam Konseyi (CFCM), İtalya İslam Cemaatleri ve Kuruluşları Birliği (UCOII), Hollanda Müslümanlar ve Hükümet İrtibat Kurulu (CMO) yetkileri, Brüksel'de bir araya gelerek, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel, Müslüman toplulukların temsilcileri bir araya geldi. Belçika Müslümanları Temsil Kurulu (EMB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Norveç İslam Konseyi (IRN) ve Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Danimarka Müslümanlar Birliği (DMU), Fransa İslam Konseyi (CFCM), İtalya İslam Cemaatleri ve Kuruluşları Birliği (UCOII), Hollanda Müslümanlar ve Hükümet İrtibat Kurulu (CMO) yetkilileri katıldı.

Almanca, İngilizce ve Fransızca basın açıklaması

Müslüman toplulukların temsilcileri, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısının yapıldığı ortak bir bildiriye imza atarken, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak bir basın açıklaması yapıldı. İngilizce açıklamayı IRN Başkanı Masoom Zubair, Almanca açıklamayı KRM Başkanı Burhan Kesici ve Fransızca açıklamayı EMB Üyesi Ramadan Gianai yaptı. Ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardıma tam anlamıyla erişim sağlanması, uluslararası hukukun uygulanması, sivillerin ve altyapının hedef alınmasına son verilmesi, Avrupa hükümetleri ve kurumları tarafından daha güçlü ve ilkesel adımlar atılması çağrıları yapıldı.

Açıklamanın sonunda ise, "Bu uluslararası iş birliği anı, Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara karşı ortak ahlaki sorumluluğu ve uluslararası toplumun anlamlı adımlar atması yönündeki çağrıyı vurgulamıştır" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Belçika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Müslüman Topluluklar Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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