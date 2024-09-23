Müslüman Ülkelerin Birliği Kaçınılmaz

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin, aralarındaki sorunların çözümü konusunda güçlü irade ortaya koyup birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, ABD desteğiyle Lübnan'a başlattığı saldırıyla Orta Doğu'da yeni bir cephe açmak istediğini; bölgenin, ABD ve müttefiklerinin güdümünde yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarının detaylı analiz edilmesi ve buna göre tedbirler alınması gerektiğini anlatan Bekin, "ABD, büyük İsrail hedefinin gerçekleştirilebilmesi için finans, silah ve mühimmat konusunda sınırsız destek verirken, Irak ve Suriye örneğinde olduğu gibi Müslümanlar arasında etnik ve mezhep kavgaları çıkartmak suretiyle yapay sınırlar oluşturmaya çalışmaktadır. Burada hedeflenen asıl amaç siyonist İsrail'in temel yayılmacı politikalarına şimdiden gerekli jeopolitik ve jeostratejik zeminin hazırlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "İslam ülkeleri birlik sağlarsa İsrail bu suçları işleyemez." sözünü önemsediklerini ifade eden Bekin, Müslüman ülkelerin, aralarındaki sorunların çözümü konusunda güçlü irade ortaya koyup birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Bekin, Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümü konusunda geç de olsa atılan adımı olumlu bulduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Müslümanlar arasındaki birliğin sağlanması açısından D-8 konusuna da gerekli önemin verilmesini bekliyoruz. 22 yıldır D-8 konusunda olumlu bir adım atmaktan imtina gösteren iktidarın, BRICS'e yönelik üyelik yaklaşımını anlamakta zorlanıyoruz. 22 yıl içinde D-8 konusunda gerekli adımlar atılsaydı şu anda Orta Doğu'daki durumlar farklı olacaktı. Her ne kadar geç kalındıysa bile BRICS konusunda gösterilen sıcak yaklaşım D-8'e karşı da gösterilmeli."