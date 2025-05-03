Mustafa Demir, Düzce Projelerini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Mustafa Demir, Düzce Projelerini İnceledi

Mustafa Demir, Düzce Projelerini İnceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Düzce Belediyesi'nde yürütülen projeleri değerlendirdi. Konuralp Antik Tiyatrosu ve Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemelerde bulunan Demir, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmalara tam not verdi.

03.05.2025 09:51  Güncelleme: 09:52
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Konuralp Antik Tiyatrosu, Mutfak Sanatları Merkezi ve Asar Kemer Park'ta da incelemelerde bulunan Demir, yapılan çalışmalara tam not verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Düzce Belediyesi'ni ziyaret eden Demir, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın da katılımı ile başkanlık makamında gerçekleşen ve belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi hakkında bilgiler sundu.

"Şehir merkezinde cazibe alanı oluşturuyoruz"

Başkan Özlü, "Merkezdeki binamızın olduğu bölgede gecekondu tarzı yapılar, klasik mimaride bir cami ve modern bir belediye binası vardı. Burası ticari açıdan çok kıymetli bir alan. Burada bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Birinci etabı tamamlandı, dükkanlar faaliyete geçti. İkinci etap ise mevcut belediye binasının bulunduğu alanı kapsıyor. Burası daha önce Milli Emlak'a aitti ve biz bu alanı yaklaşık 91 milyon liraya devraldık. Şimdi burada 49 adet dükkan inşa ediyoruz. Bu dükkanlar, İstanbul'daki Süleymaniye veya Edirne'deki Selimiye çevresindeki yapıları andıran bir mimariyle tasarlanıyor. Şehir merkezinde estetik ve cazibe oluşturan bir alan oluşturmak istiyoruz. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 650 milyon liralık bir gelir öngörüyoruz" dedi.

Mahkeme kararı bekleniyor

Faruk Özlü, belediye hizmetlerinin geçici olarak Konuralp bölgesindeki eski belediye binasında sürdürüldüğünü belirterek, "Yeni belediye binasının bulunduğu alandan yaklaşık bir ay önce taşındık. Şu an Konuralp'teki mütevazı ama işlevsel binada hizmet veriyoruz. Yeni projeyle ilgili inşaat sürecine de çok yakında başlayacağız. Ancak binayı daha önce tasarlayan mimar tarafından açılan bir dava nedeniyle beklemedeyiz. Bilirkişi raporu bizim lehimize sonuçlandı. Mahkeme kararının çıkmasını bekliyoruz. Kararın ardından hemen inşaata başlayacağız. Şehir merkezinde nezih ve prestijli bir alan kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Projelere tam not

Belediye ziyaretinin ardından Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Konuralp Bey Türbesi ile Konuralp Antik Tiyatrosu'nu gezdi. Antik tiyatronun tarihi geçmişi ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Ayrıca tiyatronun restorasyonu ve yapımı planlanan yeni müze binası projeleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Konuralp gezisinin ardından heyet, Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mutfak Sanatları Merkezi'ni inceledi. Özlü, yöresel lezzetlerin sunulduğu merkez hakkında bilgi verirken, merkezin gastronomi turizmine katkısı da vurgulandı. Ziyaretçiler merkezin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaret programının son durağında, Asar Deresi çevresinde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Asar Kemer Park incelendi. Parkta yapılan yürüyüş yolları, peyzaj uygulamaları ve sosyal alanlar hakkında bilgi alan Mustafa Demir, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek kentten ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Demir, Düzce Projelerini İnceledi - Son Dakika

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