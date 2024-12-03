Mustafa Destici'den 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında, " Büyük Birlik Partisi, 1993 yılında siyaset sahnesine çıktığında, milletimize sunduğu en önemli kavramlardan biri sosyal devletti. O dönemde, sosyal devlet daha çok akademik çevrelerde telaffuz edilen bir kavramdı. Sosyal devlet, partimizin önemli katkılarıyla, önce siyasetin, ardından hükümetlerin gündeminde yer almaya başladı. Sosyal devlet terimiyle, dezavantajlı bireylerin, toplumsal yaşama, diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlaması, devletin dezavantajlı bireyleri desteklemesi, onların refah düzeylerinin artırılması için devletin tedbirler alması ve buna göre yapılanması gerektiğini dile getirdik. Dezavantajlı kesimlerin ilk sırasında, hiç tartışmasız engellilerimiz yer alır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili ülke olarak geçmişe kıyasla çok önemli mesafeler kat ettik. Konuyla ilgili çok fazla eksikliklerimizin olduğu, çok fazla çalışmamız gerektiğini ve yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu da kabul etmek zorundayız. Engellilerin sosyal hayatın ne ölçüde içinde oldukları, devletler için, milletler için, gelişmenin ve insan haklarının en önemli göstergelerinden biridir. Engellilere dair problemler, hepimiz için öncelikli ve ertelenemez olmalıdır. Engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adım, milletimizin bütün kesimlerince en geniş mutabakatla desteklenecektir. Dolayısıyla bu konudaki yaşanacak eksiklikleri, hiçbir mazeretle izah etmek mümkün değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilere dair toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada, hiçbir engel ve ayrım söz konusu olmadan, herkes için, mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimizi, onların ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.