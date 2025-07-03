Mustafa Destici Eskişehir'de Hasat Yaptı - Son Dakika
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Mustafa Destici Eskişehir'de Hasat Yaptı

Mustafa Destici Eskişehir\'de Hasat Yaptı
03.07.2025 11:53
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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de buğday hasadı yaparak çiftçilere destek mesajı verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde traktör kullanan, biçerdöverle babasına ait tarlada buğday hasadı yapan Destici, daha sonra üreticilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

Destici, yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin tüm çiftçiler için bereketli olması temennisinde bulundu.

Suyun tarımda verimliliğin artmasında önemli olduğunu belirten Destici, ilçede sulama çalışmalarına yönelik yatırımlar yapıldığını belirtti.

Destici, çiftçinin tarımda tam desteğe ihtiyacının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ürün hangi şekilde olursa olsun taban fiyatın altına kesinlikle düşülmemesi lazım. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından açıklanmış olan buğday ve arpa taban fiyatının altına kesinlikle düşülmemeli. Buğday ve arpa taban fiyatın üstünde alınmalıdır. Üreticiye açıklanan destekler var. Fakat bu desteklerin nasıl, kime ödeneceği gibi birtakım soru işaretleri var. Çiftçilik yapan kardeşlerimiz haklı olarak diyorlar ki tarlayı biz ekiyorsak, ürünü biz yetiştiriyorsak, desteği de bizim almamız gerekir. Müstahsilin alması gerekiyor. Bu desteklerle ilgili düzenlemede yeni bir sürece ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

Son dönemde Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınlarıyla mücadele edildiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Yangınların yüzde 80'inden fazlasının insan hatasından kaynaklandığı çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizim bunları önlememiz, bitirmemiz lazım. Bu noktada vatandaşlarımızın tamamının büyük bir duyarlılık göstermesi lazım. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Bir de kasıtlı olarak çıkartılan yangınlar var. Bunlarla ilgili de en ağır cezaların, gerekiyorsa ağırlaştırılmış müebbet, tahliyesiz müebbet gibi cezalar devreye sokularak bu orman yangınlarında, özellikle bilerek bu yangınları çıkaranların en ağır cezayı alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu uygulamanın derhal yasalaşmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum."

"Müzakeresiz silahlarını bırakacaklar"

Destici, parti olarak terörün nasıl bitirileceği noktasında biraz farklı düşündüklerini ve ilkesel bir duruş sergilediklerini anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelede kendi göbeğini kendi kesecek güce sahip olduğunu dile getiren Destici, "PKK ve onun yandaşları... Yapmaları gereken şudur, baştan söz verdikleri ya da açıkladıkları gibi şartsız, müzakeresiz silahlarını bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Bu kadar basit. Yok anayasa değişsin. Anayasa'da şu değişiklikler yapılsın. Bunlar asla ne bizim tarafımızdan ne de milletimiz tarafından kabul edilmez. Bu milletin adıyla, kimliğiyle kimsenin oynamasına biz de milletimiz de izin vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu anımsatan Destici, "Bundan da taviz vermemizi kimse beklemesin. Bu gibi konularda belli ki birtakım talepleri var. Bu taleplerinden vazgeçsinler. Süreci daha fazla uzatmasınlar. Silahlarını bıraksınlar. Kendilerini feshetsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine teslim olsunlar. Yoksa bu devlet ordusuyla, askeriyle, polisiyle güvenlik korucusuyla geçmişte olduğu gibi yine hainlerin, teröristlerin tepesine bir zırh gibi inmesini bilir. Hepsini ezer geçer. Bu kadar açık ve net. Türkiye terörü yenmiştir. Terör örgütünü yenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mustafa Destici Eskişehir'de Hasat Yaptı - Son Dakika

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