Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı - Son Dakika
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Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı

06.07.2022 11:46

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu programda mazot fiyatlarından etkilendiklerini belirtti. Yıl başından önce mazot giderlerinin 15 bin lira civarında olduğunu belirten Destici, "Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDAN DERT YANDI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, bir ara küresel enerji piyasalarında yaşanan dengesizlik sonucu artan akaryakıt fiyatlarına da değindi. Art arda gelen akaryakıt zamlarından kendisinin de etkilendiğini belirten Destici, aylık mazot masrafını açıkladı.

"15 BİNLİK YAKIT MASRAFIM 60-70 BİN TL OLDU"

Mazot masrafının gelen zamlarla birlikte 15 bin liradan 60 bin liraya yükseldiğini belirten Destici "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait. Yılbaşından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji." ifadelerini kullandı.

"ENAG'I CİDDİYE ALMIYORUM"

Destici ayrıca, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili açıklamasında ise şunları söyledi: "Ben ENAG'ı ciddiye almıyorum ve konuşmak da istemiyorum. Biz yapıcı ve yol gösterici muhalefet yapıyoruz" dedi.

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

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