Mustafa Destici: Mültecilerin Dönüşü İçin Tedbirler Alınmalı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milyonlarca mültecinin döneceğine inanıyorum. Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbirlerin alınması ya da kolaylıklarının sağlanması gerekiyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'in Mucur ilçesinde partililer ile bir araya geldi. Burada Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili soruya yanıt veren Destici, "Şam düştükten sonra sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda, 'Şam düştü Esad kaçtı. Suriye'de zulüm ve iç savaş sona eriyor. Artık biz de misafir olarak bulunan bu geçici düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların Suriye'ye dönme vakti geldi' demiştim. Şu anda dönüşlerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Tabii başından beri biliyorsunuz, hep güvenli dönüşten bahsetmiştik. Şimdi inşallah o ortam sağlandı. Daha da sağlanacak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler de inşallah en kısa zamanda kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönecekler. Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbirlerin alınması ya da kolaylıklarının sağlanması gerekiyor" dedi.

'BORÇ MORÇ DEMEDEN GÖNDERMEK LAZIM'

Destici, "Mesela sınıra gittiğinde işte sorgulandığında efendim diyelim bir borcu çıkıyor. Bence borç morç demeden göndermek lazım. Böyle ufak tefek borçlardan bahsediyorum tabii. Şimdi ne bileyim efendim işte hastaneye borcu, postaneye borcu kalmış. Bunlara hiç bakmadan o sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere bence sınırın öbür tarafına göndermek lazım. Ama tabii ki güvenli bölgelere. Önümüzdeki günlerde, Suriye'de barışın kalıcılığı görüldüğünde buradan milyonlarca mültecinin döneceğine inanıyorum. Zaten dönmeleri için de devletimiz gerekli hazırlıkları yapıyor" diye konuştu.