Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı

31.05.2023 12:45

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası tepkilerin odağında olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yalnız bırakıldığını dile getiren Sarıgül, "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası yoğun eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

"BİR TEK MERAL HANIM DOLAŞTI"

Sarıgül, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı.

"KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI"

Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Yalnız bırakanları açıklarmısın. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı - Son Dakika
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