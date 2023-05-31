Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası yoğun eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

"BİR TEK MERAL HANIM DOLAŞTI"

Sarıgül, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı.

"KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI"

Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."