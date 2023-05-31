CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Sarıgül, 28 Mayıs seçimleri sonrası yoğun eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.
Sarıgül, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı.
Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."
Son Dakika › Politika › Mustafa Sarıgül'den 6'lı masa liderlerini kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı - Son Dakika