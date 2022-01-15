Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı - Son Dakika

Türk siyasetinin renkli simalarından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şimdi de sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşılan bir video ile adından söz ettirdi.

İL BAŞKANINI AZARLADI

Mustafa Sarıgül, Giresun'da afişlerinin yeteri kadar dağıtılmadığını belirterek partisinin İl Başkanı'nı azarladı. Sarıgül, "Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına" dedi.

"GECE 2'DE ARAŞTIRMA YAPTIRDIM"

Sözlerine devam eden Sarıgül, "Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI KENDİNİ SAVUNDU

Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise "O gece uyumadım sayın genel başkanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunması kabul etmediği ve daha da sinirlendiği görüldü.

"DAHA YÜKSEK SESLE SÖYLE"

"Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım" diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, "Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim" sözlerini kullandı.