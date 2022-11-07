Avrupa yeni bir savaşın eşiğinde! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik iyice artınca NATO devreye girdi - Son Dakika
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Avrupa yeni bir savaşın eşiğinde! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik iyice artınca NATO devreye girdi

08.11.2022 00:01
Avrupa yeni bir savaşın eşiğinde! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik iyice artınca NATO devreye girdi

Ukrayna-Rusya arasında çatışmalar devam ederken Avrupalı iki ülke savaşın eşiğine geldi. Kosova hükümetinin Sırbistan ile arasındaki sınır geçişleri için getirdiği plaka düzenlemesi sonrası iki ülke arasında gerilim artınca devreye NATO girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde taraflara "gerginliği tırmandırmamalı" çağrısında bulundu.

Kosova- Sırbistan arasındaki plaka gerilimi yeniden alevlenirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, "İkisini de gerilimi tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdım. Diyalog, ilerlemenin tek yoludur" ifadelerini kullanarak, NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) tetkikte olduğunu kaydetti.

PLAKA KRİZİ GERİLİMİ ARTIRDI

Kosova yönetiminin ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova plakasına sahip olma zorunluluğu getirmesi Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.

SIRPLAR KOSOVA KURUMLARINI BOYKOT ETMİŞTİ

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka krizi sonrası Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümeti anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova'nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimleri boykot edeceklerini açıklamıştı. Dün Kosova'nın kuzeyindeki Jarinje ve Brnjak sınır karakollarında çalışan Kosovalı 300 Sırp polis, bugün ise Ekim 2021'de yapılan seçimlerde anayasal olarak Sırplara ayrılan meclisteki 10 sandalyeyi kazanan Sırp Listesi Partisi'nin milletvekilleri istifa ettiklerini açıklamıştı.

SAVUNMA BAKANI'NDAN ORDUYA "HAZIR OL" EMRİ

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu. Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar, plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Kaynak: İHA
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Jens Stoltenberg, Sırbistan, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa yeni bir savaşın eşiğinde! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik iyice artınca NATO devreye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa yeni bir savaşın eşiğinde! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik iyice artınca NATO devreye girdi - Son Dakika
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