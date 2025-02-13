NATO Genel Sekreteri: Avrupa'nın Savunma Gücü Artıyor - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri: Avrupa'nın Savunma Gücü Artıyor

NATO Genel Sekreteri: Avrupa\'nın Savunma Gücü Artıyor

Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarının artması gerektiğini ve Türkiye'nin önemini vurguladı.

13.02.2025 15:48
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "ABD'den gurur kaynağı savunma sanayisi olan Türkiye dahil Avrupa'nın tamamına kadar dünyanın en iyi sanayilerine sahibiz" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açılış konuşmasında, haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde kilit önemdeki öncelikli konulara odaklanacaklarını ifade ederek, "Birinci önceliğimiz savunma harcamaları olacak. Güvende kalmak ve savaşı önlemek için özellikle Avrupa ve Kanada'da çok daha fazla harcama yapmamız gerekiyor" dedi. Son yıllarda tüm müttefiklerin savuma yatırımlarını artırdığını ve Avrupalı müttefiklerin artık çok daha büyük bir yük üstlendiğini ifade eden Rutte, "Son 10 yıl içerisinde Avrupa'daki müttefikler ve Kanada, savunmaya 700 milyar Amerikan dolarından fazla ilave kaynak sağladı. Bu, 2024 yılında Avrupa'daki NATO müttefikleri ve Kanada'nın savunmaya yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yaptığı anlamına geliyor. Bu da 2023 senesine kıyasla yüzde 20'lik bir artış demek. Ancak bu yeterli değil. Çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor ve bunu başarabiliriz. 2023'te başardıklarımız ve 2024'e girerken attığımız adımlar bunun kanıtıdır" ifadesini kullandı.

" Rusya, Çin ve diğerlerini geride bırakmalıyız"

Savunma sanayinin NATO'nun ikinci önceliği olduğunu belirten Rutte, "İttifak genelinde savunma sanayisini kalkındırmamız gerekiyor. Evet, ABD'den gurur kaynağı savunma sanayisi olan Türkiye dahil Avrupa'nın tamamına kadar dünyanın en iyi sanayilerine sahibiz. Fakat daha fazla ve daha hızlı üretmemiz ve bu şekilde rakiplerimiz Rusya, Çin ve diğerlerini geride bırakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Üçüncü önceliğin Rusya'nın müttefikler aleyhindeki istikrarsızlaştırma girişimlerini masaya yatırmak olacağını ifade eden Rutte, "Buna, Rusya'nın gölge filosu ve buna nasıl cevap verileceği de dahil. Biliyorsunuz gölge filo, Rusya için önemli bir gelir kaynağı. Baltık Nöbeti faaliyeti, caydırıcılığımızı nasıl artırabileceğimizin iyi bir örneği" dedi. Rutte, programın devamında Ukrayna'ya destek konusunun tartışılacağını ve bu görüşmeye Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağını ifade etti.

Oturumun ardından bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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