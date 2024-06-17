NATO Genel Sekreteri: Çin, Avrupa'daki En Büyük Silahlı Çatışmayı Körüklüyor - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri: Çin, Avrupa'daki En Büyük Silahlı Çatışmayı Körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaptığı açıklamada, Çin'in Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklediğini belirtti. Stoltenberg, Rusya ve Çin'in NATO'ya karşı çıktığını ve NATO'nun Ukrayna, caydırıcılık ve savunma, Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklar gibi konuların gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca, Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya destek vererek savunma sanayisini güçlendirdiğini ve yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğunu ifade etti. NATO Zirvesi'ne Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerinin davet edildiğini de belirtti.

17.06.2024 20:56
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkan Xi Jinping'in NATO'ya şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, "Çünkü NATO'da ABD'nin kendilerinde olmayan bir şeye sahip olduğunu biliyorlar. 31 dost ve müttefik" dedi.

Gelecek ay NATO liderlerin ABD'nin başketnti Washington DC'de NATO Zirvesi için bir araya geleceklerini hatırlatan Stoltenberg, üç konunun gündemin en üst sıralarında yer alacağını belirterek, bunların NATO'nun temel işi olan caydırıcılık ve savunması, Ukrayna ve özellikle de Hint-Pasifik bölgesindeki küresel ortaklıklar olduğunu ifade etti.

"Doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek"

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğe değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, "İşte bu nedenle Zirve'de Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek" dedi.

"Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti"

Ukrayna'daki savaşın NATO'nun güvenliğinin bölgesel değil küresel olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, "Özellikle de Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerden aldığı destek nedeniyle. Pekin, yarı iletkenler ve diğer çift kullanımlı ürünler gibi üst düzey teknolojileri paylaşıyor. Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90'ını Çin'den ithal etti" dedi.

Stoltenberg, Çin'in desteğinin Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla ölüm ve yıkım getirdiğine, Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesine ve yaptırımlar ile ihracat kontrollerinin etkisinden kaçmasına olanak sağladığına dikkat çekti.

"Pekin her ikisine de sahip olamaz"

Xi'nin kamuoyu önünde yaptırımlardan kaçınmak ve ticaret akışını sürdürmek için Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geri planda kaldığı izlenimini oluşturmaya çalıştığını ifade eden Stotlenberg, "Ancak gerçek şu ki Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. ve aynı zamanda Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Pekin her ikisine de sahip olamaz. Bir noktada Çin rotasını değiştirmediği sürece müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekiyor" dedi.

" Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerini önümüzdeki ay Washington DC'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davet ettim"

Rusya'nın Kuzey Kore ve İran'dan da destek aldığını aktaran Stoltenberg, Kuzey Kore ve İran'ın destekleri karşılığında Rus teknolojisinden faydalandığını açıklayarak, "Rusya ile Asya'daki otoriter dostları arasında giderek artan yakınlaşma, Hint-Pasifik bölgesindeki dostlarımızla yakın bir şekilde çalışmamızı daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerini önümüzdeki ay Washington DC'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davet ettim. Birlikte uluslararası kurallara dayalı düzeni ve ortak değerlerimizi koruyabiliriz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri: Çin, Avrupa'daki En Büyük Silahlı Çatışmayı Körüklüyor - Son Dakika

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