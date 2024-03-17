NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'a geldi - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretinin ilk durağı olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek ve daha sonra Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya gelecek. Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Gürcistan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek.

17.03.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart'ta ise Ermenistan'ı ziyaret edecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'a geldi - Son Dakika
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