NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart'ta ise Ermenistan'ı ziyaret edecek. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'a geldi - Son Dakika
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, hukuk ve adalet meselelerinin kontrolünün olmadığını ve bu durumun ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Babacan, vergi ve faiz artışlarının enflasyon ve yoksulluğa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin başında bulunan Erdoğan zihniyeti ve keyfilik olduğu sürece sorunların çözülemeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı. Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi. Hatimoğulları, ortak ve eşit yaşamı kurana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı. Hakkari'de de Sümbül Mahallesi Tekser Otogar mevkisinde nevruz kutlaması yapıldı. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından alana alınan katılımcılar, ateş yaktı, şarkılar eşliğinde halay çekti. Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli ve Ümraniye'de seçim çalışmalarına devam etti. Özkan, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalleler Birliği Buluşması'na katıldı ve vatandaşlarla kentsel dönüşüm hakkında sohbet etti. Ardından Ümraniye'ye geçen Özkan, partisinin seçim standını ziyaret etti ve diğer siyasi partilerin stantlarına da uğrayarak başarılar diledi. Esnaf ziyaretinde bulunan Özkan, vaatlerini anlatarak oy istedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Kurtuluş ve Efekent pazaryerlerinde vatandaşlarla buluştu. Yetişkin, halka hizmet etmek için el ele vereceklerini ve kent sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Çekmeköy-Taşdelen Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'daki metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracaklarını ve 650 kilometreye ulaştıracaklarını söyledi. Kurum, yeni yollar, tüneller ve kavşaklarla İstanbul'daki trafik sorununa son vereceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?