NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

Politika

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 1 Ekim 2024 tarihinde NATO Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Rutte, adaylık sürecinde 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Genel Sekreterlik görevini devralmasının ardından Ekim ayında Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Beşinci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Rutte, 23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini sunan ilk isimlerden olmuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ VURGULANACAK

Görüşmelerde 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirveleri'nde alınan kararlar doğrultusunda Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentilerinin en üst düzeyde vurgulanması ve Rutte'nin bu bağlamda öncü rol üstlenmesi beklentisinin vurgulanması hedefleniyor. Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmede ayrıca Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilecek. AB'nin, AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirileceği görüşmelerde, bu durumun NATO-AB ilişkilerine muhtemel yansımaları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına katkıları ile NATO Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi gayretlerindeki son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Rutte'nin, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret ederek taziyelerini sunması ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alması da planlanıyor.