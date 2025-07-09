NATO Zirvesi\'nde Savunma Harcama Hedefi Belirlendi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde ittifak üyesi ülkelerin aldığı Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın(GSYH) yüzde 5'ini savunmaya harcama kararına değinerek, "Yüzde 5'lik savunma harcama hedefi Rusya kaynaklı terörizm, siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve küresel rekabet gibi karşı karşıya olunan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için gerekli" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılı etkinlikleri kapsamında Berlin'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz ve Genel Sekreter Rutte görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, görüşmede geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Merz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetini artıracak adımları kimseye iyilik amacıyla yapmadıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz, "Bunu NATO'yu memnun etmek için değil, ortak güvenliğimizi güçlendirmek için yapacağız. Eğer Almanya bu yolu izlememiş olsaydı, Lahey'deki NATO zirvesi kesinlikle farklı bir şekilde sonuçlanırdı. Bu bakımdan kendimiz için değil, Avrupa'daki ortak güvenliğimiz için bir şeyler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Merz, "Almanya 70 yıldır Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi. NATO, bu ülkede üç nesildir özgür, barış ve refah içinde yaşamamızı sağlamada önemli bir rol oynadı" diye konuştu.

"Rusya'nın saldırıları sivillere yönelik bir terörizmdir"

Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesinde özgürlüğü, barışı ve refahı tehdit ettiğini belirten Merz, "Bu tehdidi çok ciddiye alıyoruz, bu nedenle NATO'yu, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşını dün geceki şiddetli Rus saldırısı bağlamında ele aldıklarını belirten Friedrich Merz, "Rusya, her gece Ukrayna şehirlerini bombalıyor. Dün gece, savaşın başlangıcından bu yana en büyük bombalama ve füze saldırılarını yaşadık. Bu sivil halka yönelik bir terörizmdir. Bunun askeri hedeflere karşı yürütülen bir savaşla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

"AB'de 18. Eylem Paketini sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Alman lider, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmesinde özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için birlikte nasıl çalışabileceklerini ele aldıklarını kaydetti. Almanya'nın bu konuda katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Başbakan Merz, "ABD Başkanı Donald Trump ve tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'daki NATO ortaklarımızla bu konuda ve diğer konularda iyi bir diyalog içerisindeyim. Aynı zamanda Moskova üzerindeki baskıyı da arttırmak istiyoruz. AB'de 18. Eylem Paketini sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. AB'nin sadece bir üyesinin daha onay vermesi gerekiyor. Bu adımlar, Rusya'yı nihayet müzakere masasına oturtmaya ve ateşkesin önünü açmaya hizmet edecek" dedi.

Merz, Trump'ın Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine daha fazla destek sağlanması konusundaki son açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Almanya Başbakanı, İtalya'nın başkenti Roma'da yarın yapılacak Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda olası bir ateşkes sonrası süreci ele alacaklarını, kendisinin de Kiev'e daha fazla hava savunma sistemi sağlanması için Almanya'nın önerilerini gündeme getireceğini bildirdi.

"Alman uçağına yönelik lazer saldırısı kesinlikle kabul edilemez"

Almanya Başbakanı Merz, Kızıldeniz'deki Avrupa Birliği'nin (AB) Aspides misyonunda görevli bir Alman keşif uçağının Çin savaş gemisi tarafından lazerle hedef alınmasına ilişkin bir soruya "Askeri gözetleme uçağına yönelik lazer saldırısı kesinlikle kabul edilemez" cevabını verdi. Merz, saldırının tüm açıklığıyla aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi.

"Yüzde 5 hedefi Rusya kaynaklı güvenlik tehditleri için gerekli"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Hollanda'nın Lahey kentindeki zirvede ittifak üyesi ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya harcama kararını tarihi bir uzlaşma olarak nitelendirdi. Zirvede NATO'nun daha güçlü ve caydırıcı olabilmesinin temellerinin de atıldığını belirten Rutte, "Yüzde 5'lik savunma harcama hedefi Rusya kaynaklı terörizm, siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve küresel rekabet gibi karşı karşıya olunan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için gerekli" diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'ya destek veren Avrupa'nın en önemli ülkesi olduğunu vurgulayan Rutte, "Ukrayna halkına verilen destek, onların bugün özgürlüklerini savunabilmeleri, gelecekteki saldırıları önleyebilmeleri için çok önemli. Ukrayna'ya destek vermek ve ihtiyaç duydukları mühimmatı sağlamak gerekir. Hiçbirimiz transatlantik savunmayı tek başımıza başaramayız. İş birliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli hale getirir" ifadelerini kullandı.

Mark Rutte, NATO topraklarını korumak için ülkeler ve şirketler arasında sorun teşkil eden bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya, 6 Mayıs 1955 tarihinde NATO'ya üye oldu. Almanya'nın NATO üyeliğinin 70'inci yıldönümü kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında ve Almanya'da çeşitli etkinlikler yapılmıştı. - BERLİN