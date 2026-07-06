NATO Zirvesi'nde Togg Limuzinler Hizmette - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Togg Limuzinler Hizmette

NATO Zirvesi\'nde Togg Limuzinler Hizmette
06.07.2026 11:49
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Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi'nde özel hazırlanan 10 adet Togg T10X limuzin, delegasyon ve basın ulaşımında kullanılacak. Kırmızı-beyaz araçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullanımına sunulacak.

ANKARA'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki Togg limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Togg Limuzinler Hizmette - Son Dakika

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