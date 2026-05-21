NATO Zirvesi Öncesi Roma'da Panel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Öncesi Roma'da Panel

NATO Zirvesi Öncesi Roma\'da Panel
21.05.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından Roma'da NATO ve Türkiye'nin stratejik rolü üzerine panel düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İtalya'da "Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Roma'da, NATO Savunma Koleji'nde 'Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İşbirliği ve Gelecek Perspektifleri' başlıklı panel düzenlendi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bazı NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor. Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde icra edilen bu programlar serisinin ilki 3-4 Mart 2026 tarihlerinde Madrid'de, ikincisi 11 Mart 2026 tarihinde Paris'te, üçüncüsü 18-19 Mart 2026 tarihlerinde Londra'da, dördüncüsü 11 Mayıs 2026 tarihinde Varşova'da ve beşincisi 14 Mayıs 2026 tarihinde Washington'da düzenlendi.

Program serisinin altıncı ayağı ise 20 Mayıs 2026 tarihinde iki ayrı etkinlik ile gerçekleştirildi. Etkinlik programı The Istituto Affari Internazionali (I.A.I) iş birliği ile 'Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı' başlıklı panel ile başladı. Etkinlik programının ikici bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda, Kuzey Atlantik İttifakı'nın merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nde (NDC), 'Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İşbirliği ve Gelecek Perspektifleri' başlıklı bir panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, panel kapsamında Kolej'i ziyaret etti. Heyeti, NATO Savunma Koleji (NDC) Komutanı Danimarkalı Korgeneral Max A.L.T. Nielsen girişte karşıladı. NDC Şeref Defteri'ni imzalayan Erhan, panel öncesinde Korgeneral Nielsen ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Korgeneral Nielsen, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne büyük önem verdiklerini ve zirveyi heyecanla beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Sayın Elif Çomoğlu Ülgen ise Cumhurbaşkanlığı heyetinin NATO başkentlerine gerçekleştirdiği temasların, Ankara Zirvesi öncesinde farkındalık oluşturmak ve Türkiye ile NATO'nun önceliklerini müttefiklere aktarmak açısından değer taşıdığını vurguladı.

Panelde, Türkiye'nin mevcut küresel güvenlik ortamındaki stratejik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında diplomatik ara buluculuk çabaları, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki katkıları, Karadeniz ve Akdeniz'de güvenliğe sunduğu destek ile savunma sanayisinde İtalya ve İspanya ile geliştirdiği iş birlikleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi dışlayıcı bazı yaklaşımlarına da değinildi. Ankara Zirvesi'nde ise Türkiye'nin NATO içindeki katkıları, müttefikler arasında yük paylaşımı, dayanışma ve savunma sanayii iş birliğinin temel gündem maddeleri arasında bulunacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Zirvesi Öncesi Roma'da Panel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Transferle anılıyordu Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi
Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım
Joao Cancelo Türkiye’deki favori takımını açıkladı Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
Arda Turan'a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:33:57. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Öncesi Roma'da Panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.