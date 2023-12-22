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Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı - Son Dakika
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Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya'nın isimleri var. Kulislerde Yerlikaya'nın diğer iki isme göre daha şanslı olduğu konuşuluyor. Sosyal medyada AK Parti'ye yakın bazı hesaplarda ise ''İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun'' paylaşımları yapmaya başladı.

22.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:39
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31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği İstanbul için ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda sık sık teşkilatlarla bir araya gelen ve görüş alışverişinde bulunan Erdoğan'ın masasında Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya'nın isimleri var. Kulislerde bu isimler arasında Yerlikaya'nın ağır basmaya başladığı konuşuluyor.

TEK HEDEF İSTANBUL'U GERİ ALMAK

İktidar partisinin İstanbul'da en büyük hedefi, 1994 ile 2004 arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi, 2004 ile 2019 arasında ise AK Parti tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı geri almak. Bunun yanında İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun korunması ve bazı ilçelerin muhalefetten alınması da hedefler arasında.

"YENİDEN İSTANBUL" PAROLASIYLA YOLA ÇIKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hem aday belirleme hem de kampanya sürecine özel önem veriyor.Erdoğan, 29 Kasım'da TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Yeniden İstanbul" diyerek seçim sürecinde bu sloganın kullanılacağını ifade etmişti. Erdoğan pazar günü de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki temayül yoklamasının bizzat başında bulundu. Toplantıda arka planda da "Yeniden İstanbul" sloganı kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA İSMİ AĞIR BASIYOR

Aday belirleme sürecinde artık sona gelinmek üzere... Yapılan temayül yoklamaları ve anketlerle adaylık için adı geçen isimlerin sayısını 3'e düşürmüş durumda... Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya... AK Parti kulislerinde bu isimlerden Yerlikaya'nın aday olma ihtimalinin ağır bastığı yorumları yapılıyor. Hatta sosyal medyada AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar "İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun" paylaşımları bile yapılmaya başlandı.

HER KESİMDEN OY ALABİLECEĞİNE İNANILIYOR

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Ali Yerlikaya'nın her kesimden oy alabileceği düşünülüyor. Bir dönem İstanbul Valiliği görevini de icra eden Yerlikaya'nın hem kenti yakından tanıması hem de ılımlı tutumu şansını daha da artırıyor.

Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti\'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: operasyonlar işe yaramış demekki :) ne yani yıllarca her türlü yapılanmaya izin verip at koşturtup sonrada istanbula aday olacak diye yıllarca izin verilen yapılanmalara operasyon yaptırtıp kamooyunda bakın nasıl bir bir başkan sunuyoruz demeleri ben şahsen yemiyorum yiyen varsa buyursun yesin Yanıtla 20 9
  • Fatih Pehli: güzel fikir. sağ sol değil orta yolda giden herkesi kucaklar. Murat Kurum ve Tevfik Göksu da belediye hizmeti için çok iyiler ama daha çok akp kokuyolar sanki. Yine de en doğrusunu karar verenler bilir. Yanıtla 0 0
  • Yusuf Gümüşsoy: Bence yanlış bir karar olur, Ali Yerlikaya Soylunun mafyalarına, uyuşturucu çetelerine, silah kaçakçılarına savaş açmış durumda, çokta güzel işler çıakartıyor, İçişleri bakanı olarak kalmalı.Ak Parti kaybediyorsa hep yanlış adamlarla yol yürümekten kaybediyor. Yanıtla 58 3
  • Serkan Basar: savaş açmadı açtırıldı izin verildiği gibi bu operasyonlar istanbul adaylığı içindi yoksa bu devran gene dönerdi böyle :) biraz beyin jimnastiği yapalım 0 0

Ali Yerlikaya, AK Parti, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı - Son Dakika
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