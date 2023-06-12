Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu

12.06.2023 15:07

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2024'te yapılacak yerel seçimde ittifakla hareket edip etmeyeceklerine ilişkin soruya, "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz" şeklinde yanıtladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken, hem milletvekili genel seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, Meclis'te ise Cumhur İttifakı partileri çoğunluğu elde etti.

Seçimlere Cumhur İttifakı tarafında giren Yeniden Refah Partisi ise milletvekili seçimlerine ayrı girdi ve TBMM'de 5 vekil ile temsil edilme hakkı kazandı. Parti lideri Fatih Erbakan, partisinin Kartal ilçe teşkilat binasında basın mensupları ve parti üyeleriyle kahvaltı programına katıldı. Burada ise yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ANKET FİRMALARININ DEDİĞİ OLMADI"

Erbakan, seçimleri değerlendirip, "Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu seçimden sonra ifade edilmesi gereken diğer önemli bir husus da anket şirketlerinin manipülasyonlarıdır. Anket şirketleri Yeniden Refah Partimizi 3 sene boyunca hiç göstermediler. En son seçime yakın artık lütfettiler. Yüzde 1 civarında bir oyu uygun gördüler. Ancak seçim sonuçları bu anketlerin bilimsel, objektif bir şekilde yapılmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de anket firmaları sınıfta kaldı. Çünkü anket firmalarının yüzde 80'i Sayın Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. Seçim sonuçları hiç de bu anket firmalarının söylediği gibi olmadı." dedi.

Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? YRP lideri Erbakan sessizliğini bozdu

"KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRME DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Yerel seçimlerde ittifakla hareket edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Erbakan, "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz. Tabii süre yaklaştığı zaman bir teklif olması halinde de bunun temsil kurullarımızda değerlendirilmesi, görüşülmesi söz konusu olacaktır. Ama şu an için kendimiz, kendi gücümüzle kendi adaylarımızla gitmek için çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, TBMM'de yer alarak kamuoyunun, hükümetin, ülkenin gündemine getirecekleri konularla tekliflerle yapıcı eleştirilerle meclisin rengini değiştireceklerini dile getirerek, mecliste, yönetimde ve yargıda adalet için mücadele edeceklerini kaydetti.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Fatih geleceğin cumhurbaşkanı Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
  • Ali Yarar: ALLAH TAKSİRATINI HASENATINA TEDBİL EYLESİN Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
500

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!
15:16 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri mest edecek görsel
14:50 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi
14:48 Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi
14:46 Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor
14:42 24 yıldır aynı durakta bekleyen Aşık Ecevit, sevdiği kadını bekliyor
14:45 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu
14:44 Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var
14:40 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? YRP lideri Erbakan sessizliğini bozdu
14:40 Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 15:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement