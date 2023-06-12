Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken, hem milletvekili genel seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, Meclis'te ise Cumhur İttifakı partileri çoğunluğu elde etti.

Seçimlere Cumhur İttifakı tarafında giren Yeniden Refah Partisi ise milletvekili seçimlerine ayrı girdi ve TBMM'de 5 vekil ile temsil edilme hakkı kazandı. Parti lideri Fatih Erbakan, partisinin Kartal ilçe teşkilat binasında basın mensupları ve parti üyeleriyle kahvaltı programına katıldı. Burada ise yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ANKET FİRMALARININ DEDİĞİ OLMADI"

Erbakan, seçimleri değerlendirip, "Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu seçimden sonra ifade edilmesi gereken diğer önemli bir husus da anket şirketlerinin manipülasyonlarıdır. Anket şirketleri Yeniden Refah Partimizi 3 sene boyunca hiç göstermediler. En son seçime yakın artık lütfettiler. Yüzde 1 civarında bir oyu uygun gördüler. Ancak seçim sonuçları bu anketlerin bilimsel, objektif bir şekilde yapılmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de anket firmaları sınıfta kaldı. Çünkü anket firmalarının yüzde 80'i Sayın Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. Seçim sonuçları hiç de bu anket firmalarının söylediği gibi olmadı." dedi.

"KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRME DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Yerel seçimlerde ittifakla hareket edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Erbakan, "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz. Tabii süre yaklaştığı zaman bir teklif olması halinde de bunun temsil kurullarımızda değerlendirilmesi, görüşülmesi söz konusu olacaktır. Ama şu an için kendimiz, kendi gücümüzle kendi adaylarımızla gitmek için çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, TBMM'de yer alarak kamuoyunun, hükümetin, ülkenin gündemine getirecekleri konularla tekliflerle yapıcı eleştirilerle meclisin rengini değiştireceklerini dile getirerek, mecliste, yönetimde ve yargıda adalet için mücadele edeceklerini kaydetti.