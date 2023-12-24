 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, savaşa devam etmekten başka seçenekleri olmadığını belirtti. İsrailli askerlerin ölü sayısı 152 olarak açıklanırken, gerçek rakamların daha fazla olduğu iddia ediliyor. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede tam zafer elde edene kadar savaşacaklarını söyledi.

Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok
24.12.2023 - 17:07,
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli askerlerin sayısı 152 olarak açıklandı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtilirken, İsrail'in birçok noktasında düzenlenen protestolarda aldığı kararların sonuçları nedeniyle tepki çeken ve istifaya çağrılan Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Netanyahu, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çatışmalar ile ilgili kararı yumuşatmak için sergilediği tutumu takdir ettiğini belirten Netanyahu, "Biden'a ne kadar sürerse sürsün tam zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim. ABD bu tavrımızı anlıyor" diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırı düzenlemeyi planladığı fakat ABD'nin İsrail'i bu saldırıdan vazgeçirdiği yönünde çıkan haberlere değinen Netanyahu, "ABD'nin bölgede operasyon yapmamızı engellediği yönünde haberler var. Bu doğru değil. İsrail egemen bir ülke. Savaşla ilgili kararlarımız dış baskılara değil, operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır" dedi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınından 4 gün sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını ancak Biden'ın Netanyahu'yu son anda vazgeçirdiğini iddia etmişti.

Netanyahu'nun gelecekteki potansiyel rakibi olarak görülen Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, "Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır" şeklinde konuşmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok - Son Dakika


17:13
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

Son Dakika
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Bu savaşa devam etmekten başka seçeneğimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement