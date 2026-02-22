Netanyahu\'dan Altıgen İttifak Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'nun çevresinde ya da içinde esasen bir 'altıgen ittifak sistemi' oluşturacağız. Bu ittifak, Hindistan'ı, Arap ve Afrika ülkelerini, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı ve şu an söyleyemeyeceğim bazı Asya ülkelerini içeriyor. Bunu düzenli bir şekilde duyuracağım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Çarşamba günü İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildiren Netanyahu, bu ziyaretin "ekonomik iş birliği, diplomatik iş birliği ve güvenlik iş birliği"nin daha da güçlenmesini sağlayacağını söyledi. İsrail Başbakanı, "Bir başka özel iş birliği alanına da dikkat çekmek istiyorum. Yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum alanlarında iş birliğini ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Trump ile benzersiz ve bana göre tarihi bir ittifakımız var"

İsrail ile ABD arasındaki ilişkiye de değinen Netanyahu, "ABD ile hem devletler arası düzeyde hem de Başkan Donald Trump ile kişisel ilişkim üzerinden benzersiz ve bana göre tarihi bir ittifakımız var. Bu ittifak, başka ittifaklar aramadığımız anlamına gelmez; tam tersine, bunları sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu hafta, son yıllarda İsrail ile küresel bir güç olan Hindistan arasında ve benimle Başbakan Modi arasında kurulan özel ilişkinin bir göstergesi ortaya konacak. Biz kişisel dostuz; sık sık telefonla konuşuruz ve birbirimizi ziyaret ederiz. Ben Hindistan'ı ziyaret ettim, Modi de burayı ziyaret etti. Akdeniz'in sularında birlikte yürüdük ve o zamandan bu yana Akdeniz'de, Ganj'da ve Ürdün'de çok sular aktı" diye konuştu.

Netanyahu'dan "altıgen ittifak sistemi" duyurusu

İsrail'in çeşitli ülkelerle iş birliği planlarına değinen Binyamin Netanyahu, "Benim önümde gördüğüm vizyonda, Orta Doğu'nun çevresinde ya da içinde esasen bir 'altıgen ittifak sistemi' oluşturacağız. Bu ittifak, Hindistan'ı, Arap ve Afrika ülkelerini, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı ve şu an söyleyemeyeceğim bazı Asya ülkelerini içeriyor. Bunu düzenli bir şekilde duyuracağım. Buradaki amaç hem karşı karşıya olunan zorluklar ve hedefler konusunda aynı görüşü paylaşan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak hem de çok sert şekilde vurduğumuz radikal Şii eksenine ve ortaya çıkan radikal Sünni eksenine karşı durmaktır. Tüm bu ülkeler farklı bir bakış açısını paylaşıyor. Aramızdaki iş birliği büyük sonuçlar doğurabilir. Elbette dayanıklılığımız ve geleceğimizi güvence altına alabilir" şeklinde konuştu. - TEL AVİV