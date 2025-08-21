Netanyahu'dan Gazze Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse de Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya basınına verdiği röportajda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul etse bile İsrail'in Gazze'nin tamamını ele geçirmeyi ve Hamas'ı ortadan kaldırmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağız. Bu konuda asla soru işareti olmadı" dedi.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın "silahlarını bırakması ve en az 20'si hayatta olan 50 rehineyi salıvermesi" halinde savaşın "bugün sona erebileceğini" belirtti. - TEL AVİV