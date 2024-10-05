Netanyahu'dan İran'a Yanıt - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan İran'a Yanıt

Netanyahu, İran'ın füze saldırılarına karşılık verme haklarını savundu ve misilleme yapılacağını belirtti.

05.10.2024 23:54
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili, "İsrail'in kendini savunma ve bu saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve biz de bunu yapacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'deki Kirya Karargahı'nda açıklamalarda bulundu. İran'ın füze saldırısına değinen Netanyahu, "İran 2 kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlattı. Tarihteki en büyük balistik füze saldırılarından biri" dedi.

İran saldırısına misilleme yapılıp yapılmayacağına değinen Netanyahu, "Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıyı kabul etmez ve İsrail Devleti de etmeyecektir. İsrail'in kendini savunma ve bu saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve biz de bunu yapacağız" diye konuştu.

Lübnan'daki saldırılara ilişkin de Netanyahu, "Kuzey sakinlerine verdiğim sözü yerine getirmeye başladık. Nasrallah'ı ve Hizbullah liderliğini ortadan kaldırdık, Celile'yi işgal etmeyi ve vatandaşlarımıza karşı 7 Ekim'dekinden daha büyük ve daha korkunç bir katliam gerçekleştirmeyi planlayan Rıdvan Gücü'nün komutanlarını ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hizbullah'ın füze ve roket stokunun büyük bir bölümünü imha ettiğini belirten Netanyahu, "Bugünlerde askerlerimiz Hizbullah'ın sınırlarımıza yakın yerlerde gizlice hazırladığı terör tünellerini imha ediyor. Tehdidin ortadan kaldırılmasını henüz tamamlamamış olsak da, savaşın seyrini ve dengesini açıkça değiştirdik ve kollarımız daha fazla eylem için uzanmış durumda" şeklinde konuştu.

"Yazıklar olsun onlara"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısına ilişkin konuşan Netanyahu, çağrının "utanç verici" olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bugün İsrail, medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor. İsrail, İran'ın başını çektiği barbarlık güçleriyle savaşırken, tüm medeni ülkeler İsrail'in yanında dimdik durmalıdır. Ancak Başkan Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

İsrail'in Fransa ve silah ambargosunu destekleyen devletlerin yardımı olmadan da kazanacağını savunan Netanyahu, "Ancak utançları savaş kazanıldıktan çok sonra da devam edecek. İçiniz rahat olsun, İsrail bizim için ve dünyada barış ile güvenlik için bu savaşı kazanana kadar mücadele edecektir" diye konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu'dan İran'a Yanıt - Son Dakika

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