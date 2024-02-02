 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Niğde'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi

Niğde\'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinde Niğde'de ağır hasar alan 28 binanın verilen sözlere rağmen yapılmadığını söyledi. Başarır, belediye ve iktidarın sözlerini tutmadığını belirtirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise vatandaşların kira yardımlarını tam olarak alamadığını ve evlerin hala yapılmadığını ifade etti. Depremzedelerin taleplerinin karşılanmadığı ve sorunların çözülmediği vurgulandı.

02.02.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinde Niğde'de ağır hasar alan 28 binanın verilen sözlere rağmen yapılmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Niğdeli depremzedeler ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Salı günü depremin yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları ile deprem bölgesinde olacaklarını belirtti.

Niğde'de depremde 28 binanın ağır hasar aldığını anlatan Başarır, "Belediye ve iktidar söz vermişti 28 tane evi yapacaktı. Niye bugün vatandaşlarımız buraya geldi? Niğde'de 28 tane binayı bile yapmaktan aciz insanları sokakta bırakan bir iktidar var." diye konuştu.

Başarır, "Ne Hatay'da ne Maraş'ta ne Malatya'da ne Gaziantep'te ne de Niğde'de sorunların hiçbiri çözülmedi. Bu kış günü insanlar sokakta." ifadelerini kullandı.

"İçlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de depremi şiddetli şekilde hisseden iki mahalle olduğunu ve bu mahallelerin afet kapsamı içine alındığını, 28 bina, daire ve iş yerleri olmak üzere bağımsız 300 bölümün ağır hasarlı ilan edildiğini anlattı.

Merkezi hükümet tarafından evlerin yapılacağı, konutların ailelere teslim edileceği, kira yardımlarının yapılacağı şeklinde sözler verildiğini dile getiren Adem, "Ancak buradaki vatandaşlarımız kiraya çıkmalarına rağmen kira yardımlarını tam olarak alamadılar, hala içlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var." bilgisini verdi.

Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in depremzede ailelere verdiği sözlerin bir an önce tutulmasını istedi.

Niğdeli depremzede Belgin Angı ise Niğde'de kira yardımı dışında yapılması gerekenlerin yapılmadığını belirterek, "Bir yılda bir çivi bile çakılmadı. Belediye Başkanıyla görüşme talep ediyoruz bizimle görüşmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanına rica ediyorum; Niğdeli depremzedeleri görsün." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra eşyalarının taşıyanlar tarafından çalındığını anlatan Angı, emniyete verdikleri dilekçelere bir cevap alamadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular
    15:18 Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.

  • Real Madrid maçında Arda Güler'in tekmelikleri dikkat çekti
    15:16 Real Madrid maçında Arda Güler'in tekmelikleri dikkat çekti

    İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

  • Muş'ta tren TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
    14:48 Muş'ta tren TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

    Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.

  • Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi, yeni aşkını ilan etti
    14:38 Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi, yeni aşkını ilan etti

    Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.

  • Evlenmek isteyen çift kuyumcuyu soymaya kalktı
    14:38 Evlenmek isteyen çift kuyumcuyu soymaya kalktı

    İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş
    14:26 Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

    Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.

  • Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş
    13:59 Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş

    İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.

  • Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
    13:55 Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

    Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Erhan Adem, Niğde, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Niğde'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement