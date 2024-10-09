Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Görüştü

Politika

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekilleri ile görüştü.

Çeşitli temaslar bulunmak üzere Ankara'ya giden Belediye Başkanı Doğan, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

Burada, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret eden Doğan, Nizip Belediyesi'nin çalışmaları, projeleri ve devam eden yatırımlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Partisinin grup toplantısında da hazır bulunan Doğan, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmalarını dinledi.

Ardından CHP Genel Başkanı Özel'i makamında ziyaret eden Doğan, Özel'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Genel Başkan Özgür Özel ise, bir süre sohbet ettiği Belediye Başkanı Doğan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarı ve kolaylıklar diledi. - GAZİANTEP