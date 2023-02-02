Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirileceği bilgisini alan Dışişleri Bakanlığı, hemen harekete geçti. Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak uyarıldı.
Açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren provokatif eylemin engellenmemesi en güçlü şekilde kınandı. Büyükelçi'ye Norveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan konuya dair yapılan açıklamada, "Norveç'te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin uyarısı sonrası Norveç beklenen adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.
Son Dakika › Politika › Türkiye uyarıyı yaptı, Norveç geri adım attı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler - Son Dakika