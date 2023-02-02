Türkiye uyarıyı yaptı, Norveç geri adım attı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler - Son Dakika
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Türkiye uyarıyı yaptı, Norveç geri adım attı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler

02.02.2023 17:21

Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılacak saldırı girişiminin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin eyleme izin verilmemesi konusunda yaptığı uyarının ardından Norveç geri adım attı. Konu hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.

Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirileceği bilgisini alan Dışişleri Bakanlığı, hemen harekete geçti. Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak uyarıldı.

EYLEMİN ENGELLENMESİ İSTENDİ

Açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren provokatif eylemin engellenmemesi en güçlü şekilde kınandı. Büyükelçi'ye Norveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

DIŞİŞLERİN'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan konuya dair yapılan açıklamada, "Norveç'te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"VERDİKLERİ İZNİ İPTAL ETTİLER"

Türkiye'nin uyarısı sonrası Norveç beklenen adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. Oslo polisinden Türkiye Büyükelçiliği önündeki provokatif eyleme izin çıkmadı Oslo polisinden Türkiye Büyükelçiliği önündeki provokatif eyleme izin çıkmadı

Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye uyarıyı yaptı, Norveç geri adım attı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler - Son Dakika
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