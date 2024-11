Nostaljik tramvay için ilk adım atıldı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın seçim vaatleri arasında yer alan Nostaljik Tramvay Projesi için ilk adım bugün eski belediye binası önünde düzenlenen geniş katılımlı törenle atıldı

Kent merkezinde gerçekleşen törene Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Serap Saruhan, Reyhan Aydın ve Serdar Arıcan, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Uşakspor takımı ve yöneticileri, Gara Tren firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak halkının her zaman ve her konuda en iyi hizmeti hak ettiğine aktararak; "Benim vatandaşım en iyi Uşak'a sahip olmalı. Her konuda şehrimizle övünebilmeli. Bizler de her zaman en iyisi olmak ve şehrimizin tanınmasını sağlamak adına vizyon projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda eksikliğini hissettiğimiz bir projeyi daha bugün attığımız adımla hayata geçiriyoruz" dedi.

Tramvay projesi ile birlikte vatandaşların günlük yaşamını daha konforlu bir şekilde sürdürmesini ve şehrin her noktasına daha kolay erişim sağlamasını hedeflediklerini anlatan Başkan Yalım; "Bu projenin şehrimizin gelişimine ve vatandaşımızın yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu proje şehrimize çağ atlatacak. Uşak'ımıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Torunlarımızın geleceği için çalışıyoruz

"Tüm vatandaşlarımızın geleceği için, çocukları için, torunları için, onların konforu için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz" diyen Başkan Yalım; "Özellikle memleketimizi daha tanınır hale getirmek adına sonuna kadar çalışacağız. Uşak tam bir kültür şehri. Gastronomik değerleriyle ve özellikle tarhanasıyla Uşak'ımızı tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Elektrikli otobüslerle çok yakında ücretsiz olarak hastaneye ve üniversiteye ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Başkan Yalım; "Böylece vatandaşımız kent merkezinden bu iki uç noktaya güvenli ve konforlu bir seyahat gerçekleştirebilecek. Ben halkımızın hak ettiği standartlarda yaşaması için elimden ne geliyorsa yapmakta kararlıyım. Hatta hem İsmetpaşa Caddemizde hem de kentimizde bulunan mezarlıklarda büyüklerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için buggyler getirdik. Bu sayede hem caddemizde hem de mezar ziyaretlerinde ücretsiz ve kolay ulaşımı da başlatmış olduk" dedi.

"Vatandaşı rahat ettirecek hizmetler gerçekleştiriyoruz"

Şu anda Yöresel Ürünler Çarşısı olarak hizmette bulunan eski belediye binasında, Bölme'de ve Tapu Müdürlüğü binasında birer ödeme noktası açtıklarını anlatan Yalım, böylece Uşak halkının belediye işlemlerini bu noktalardan da gerçekleştirme konforuna sahip olduğunu kaydetti.

Vekil Güneş'e cevap: herkes kendi mesleğini yapsın

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla tramvay projesini eleştiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e yanıt veren Başkan Yalım; herkesin kendi uzmanlık alanında çalışması gerektiğini söyledi.

"Sayın Güneş bir doktordur, bense lojistik uzmanıyım" diyen Başkan Yalım; "Ben doktorun işine karışmam, hastanenin işine karışmam. O da ulaşım işine karışmayacak. Doğru yapıp yapmadığımızı bir yıl sonra bu hizmetin meyvelerini aldığımızda görecek" dedi.

Öte yandan vekil Güneş'in bahsettiği gibi üniversite hattına yapmayı düşündükleri tramvay projesinden tamamen maddi nedenlerle vazgeçtiklerini ifade eden Başkan Yalım; "Oradan tramvay geçirebilmek için sadece Dikilitaş rampasının olduğu yere öyle bir viyadük yapmak gerekiyor ki Uşak'ın iki yıllık bütçesini bu noktaya harcamak gerekecekti. Bunun yerine ben hibe olarak aldığım elektrikli otobüsler sayesinde öğrencilerimizi ücretsiz olarak üniversiteye taşıyarak bu sorunu çözdüm. Ayrıca nostaljik tramvayımızın gideceği mesafe tam 6 bin metre. Bu bölgede tam 100 bin kişi yaşıyor. Bu hat üzerinde 7 adet tramvayımız her seferde 85 kişilik kapasitesiyle 100 bin kişiye hizmet edecek" dedi.

Müjdeler arka arkaya geldi

2025 yılı boyunca tramvayın 5 liralık bir ücretle kullanılabileceğini ifade eden Başkan Yalım; bu güzergahta yolculuk eden vatandaşların bundan böyle kendi araçları yerine toplu taşımayı tercih edeceğini, böylece trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Yeni otogar raylı sisteme bağlanacak

Diğer yandan vekil Güneş'e seslenerek eleştirilere cevap veren Başkan Yalım; "Ben yıllarca yurt dışında yaşadım. Burada da birçok hemşerim Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bulunmuştur. Bildiğiniz gibi Avrupa'da hangi kente giderseniz gidin, o kentin otogarından kent merkezine raylı sistemle gidilir. İşte biz bunu gerçekleştiriyoruz Sayın İsmail Güneş. 34 bin öğrencimizin okuduğu bu kenti daha modern bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

6 kilometrelik bu demiryolu hattının tüm Uşak için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalım, yeni otogar projesini tamamladıklarında bu hattın bambaşka bir boyuta ulaşacağının altını çizdi. Özellikle yıllardır bir türlü tamamlanamayan çevre yolu için de baskı yaptıklarını söyleyen Başkan Yalım, çevre yolu tamamlanınca kent merkezinde Dörtyol mevkiinde bulunan köprüyü yıkacaklarını ve Uşak'ın siluetini bambaşka bir estetiğe büründüreceklerini vurguladı.

Müjdeleri ar arkaya sıralayan Başkan Yalım inşaatı devam eden Valilik binasını tamamlayarak önümüzdeki süreçte Valiliği ve Nüfus Müdürlüğü'nü taşıyacaklarını anlatarak; "Mevcut binanın olduğu yere aynı Avrupa kentlerinde olduğu gibi 20 bin metrekarelik Uşak'a yakışır bir kent meydanı yapacağız. Bunu da buradan hemşerilerime müjdeliyorum" dedi.

Törenin sonunda vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde konuşmasını tamamlayan Başkan Yalım raylı sistem hattını gezerek vatandaşla sohbet etti.

Hem ulaşımı rahatlatacağı hem de kent estetiğine katkı sağlayacağı için önem taşıyan tramvay projesi, Uşak halkı tarafından en çok merak edilen projeler arasında yer alıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Uşak halkı çevreci, güvenli, konforlu, erişilebilir ve modern raylı ulaşım hizmetine kavuşmuş olacak. - UŞAK