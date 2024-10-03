Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu Kuruluyor - Son Dakika
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Politika

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu Kuruluyor

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu Kuruluyor

Aile Bakanı Göktaş, nüfus politikalarını bütüncül ele alacak yeni kurul oluşturulacağını duyurdu.

03.10.2024 14:30
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nu oluşturuyoruz. Milli gücümüz olan nüfusumuzu dinamik tutmak amacıyla ilk kez oluşturduğumuz bu kurul ile nüfus politikalarını bütüncül bir şekilde ele alacak, ulusal nüfus politikasını kurumsallaştıracak ve bir nüfus eylem planı oluşturacağız" dedi.

Konya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak son kararname ile atanan Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti, ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Travma Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, son 23 yılda üniversitelere yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli bir ivme kaydettiğini belirterek, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üniversitelerimize kazandırılan projelerle milletimizi 'Türkiye Yüzyılı'na ulaştıran yatırımlar ile büyük bir ilerleme kaydettik. Özellikle eğitim alanında yapılan yatırımların, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için en verimli kazanımlarından olacağına inanıyoruz" dedi.

'DOĞURGANLIK HIZI, ÜLKE TARİHİNİN EN DÜŞÜK ORANINA GERİLEDİ'

Bakan Göktaş, daha sonra aynı üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada da konuşan Göktaş, "Dünyanın demografisi değişiyor. Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak, ülkemizde de evlilikler ve doğum oranları git gide azalıyor. Bunun yanı sıra boşanma oranları, ilk anne olma yaşı, yaşlı nüfus oranı, yalnız yaşayan birey sayısı gibi göstergeler her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye'de 2023 yılında doğurganlık hızı, ülke tarihinin en düşük oranı 1,51'e kadar geriledi. Peki, doğurganlık hızı ne anlama gelir? Bir kadının hayatı boyunca sahip olduğu ortalama çocuk sayısı demektir. Nüfusun kendini yenileyebilmesi için bu rakamın 2,1 olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'den bugüne dile getirdiği 3 çocuk söylemi, işte bu bilimsel temele dayanıyor. Bugün Türkiye, maalesef bu oran ile AB ortalaması olan 1,54'ün gerisinde kaldı. Bu durum Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi 16 AB ülkesinin ve küresel ölçekte ilk 100 ülkeden daha az çocuk sahibi olduğumuz anlamına geliyor. Peki, bu neden önemli? Bu durumun pek çok sonucu var. Doğurganlık hızı azalırken yaşlı nüfusumuz da giderek artıyor. Şu an Türkiye'nin ortanca yaşı 34. 65 yaş üstü vatandaş sayımız yüzde 10'u aşmış durumda. Hala genç bir ülke sayılırız ancak etkili tedbirler alınmazsa, 2100 yılında bu yaşın 60'a çıkacağını öngörüyoruz. Nüfusun yarısı, 60 yaş ve üstü olacak. Gençlerin azalması ve yaşlı nüfusun artması ise daha az çalışanın daha fazla emekliyi desteklemesi demektir" diye konuştu.

'NÜFUS, PEK ÇOK ETKENE BAĞLI DEĞİŞEN, ÇOK YÖNLÜ KONU'

Bakan Göktaş, "Nüfus, pek çok etkene bağlı olarak değişen, çok yönlü bir konu. Nüfus politikaları da pek çok kurumumuzu, politika ve icraat düzeyinde ilgilendirmekte. Parçalı çalışmalardansa bütüncül, güçlü aile ve nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekiyor. Buysa ancak güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeyi beraberinde getiriyor. Bu hususa verilen ehemmiyetin bir gereği olarak gördüğümüz 'Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nu oluşturuyoruz. Milli gücümüz olan nüfusumuzu dinamik tutmak amacıyla ilk kez oluşturduğumuz bu kurul ile nüfus politikalarını bütüncül bir şekilde ele alacak, ulusal nüfus politikasını kurumsallaştıracak ve bir nüfus eylem planı oluşturacağız. Hukuksal düzenlemeleri, kurumsal yapılanmaları, politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek çalışacağız" dedi. Bakan Göktaş, Aile Enstitüsü de kuracaklarını hatırlatarak, "Aile ve nüfus konusundaki çalışmalarımızın veri temelli ilerlemesine ağırlık verebilmek amacıyla bir Aile Enstitüsü kuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu Kuruluyor - Son Dakika

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