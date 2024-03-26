İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay\'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nusret Cömert, depremde yıkılan şehrin yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakların kullanılacağı "Hatay Yeniden" vizyonunun kentin aydınlık yarınlarının habercisi olduğunu belirtti.
"Hatay'a borcumuz var, ödeyeceğiz" vurgusu yapan Nusret Cömert, "Cumhuriyetimizi sağlam temeller üzerinde inşa eden, Türkiye'mizin çağdaş bir ulus devlet olarak güçlü ve tam bağımsız şekilde sonsuza kadar var olmasını sağlayacak ilkeleri belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli hedeflerinden biri de Hatay'ımızın ana vatana katılmasıydı. Ata'mız, bu konudaki hassasiyetini ve kararlılığını 'Hatay benim şahsi meselemdir' söylemiyle tüm dünyaya ilan etmişti. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hatay, bize Atatürk'ün son emanetidir" dedi.
Bu anlayışla sorumluluk aldığını ve yıkılan Hatay'da depremin açtığı yaraları sarmak, şehri yeniden inşa etmek için hizmete talip olduğunu dile getiren Nusret Cömert, memleketinin yeniden inşasının siyaset üstü bir konu olduğunu ve öncelikle Hataylıların yaşanabilir ve çağdaş bir kente kavuşması gerektiğini ifade etti.
"Hatay'a borcumuz var"
Birleştirici ve kaynaştırıcı anlayış temelinde oluşturduğu "Hatay Yeniden" vizyonuyla tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, afetlere dirençli, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğini belirten Nusret Cömert, "Hatay'da doğmuş, hem anne hem baba tarafından 10 nesildir bu şehrin öz evladı olarak sorumluluk aldım ve hayatımın bu bölümünü Hatay'a adadım. Siyasi referansım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği ve anayasamızda tanımlanan Türk milliyetçiliğidir. Başta Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere 40 asırdır bu toprakları Türk yurdu yapan ecdadımızın rahat uyuması için Hatay'a karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Hatay'a borcumuz var. Bu borcu ödeyeceğiz. Hatay eskisinden daha iyi olacak" diye konuştu. - HATAY
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
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