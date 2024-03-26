İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay\'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı

Nusret Cömert, depremde yıkılan Hatay'ın yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakların kullanılacağı 'Hatay Yeniden' vizyonunu açıkladı. Cömert, Hatay'a olan borçlarını ödeyeceklerini ve şehri daha iyi bir hale getireceklerini belirtti.

26.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nusret Cömert, depremde yıkılan şehrin yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakların kullanılacağı "Hatay Yeniden" vizyonunun kentin aydınlık yarınlarının habercisi olduğunu belirtti.

"Hatay'a borcumuz var, ödeyeceğiz" vurgusu yapan Nusret Cömert, "Cumhuriyetimizi sağlam temeller üzerinde inşa eden, Türkiye'mizin çağdaş bir ulus devlet olarak güçlü ve tam bağımsız şekilde sonsuza kadar var olmasını sağlayacak ilkeleri belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli hedeflerinden biri de Hatay'ımızın ana vatana katılmasıydı. Ata'mız, bu konudaki hassasiyetini ve kararlılığını 'Hatay benim şahsi meselemdir' söylemiyle tüm dünyaya ilan etmişti. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hatay, bize Atatürk'ün son emanetidir" dedi.

Bu anlayışla sorumluluk aldığını ve yıkılan Hatay'da depremin açtığı yaraları sarmak, şehri yeniden inşa etmek için hizmete talip olduğunu dile getiren Nusret Cömert, memleketinin yeniden inşasının siyaset üstü bir konu olduğunu ve öncelikle Hataylıların yaşanabilir ve çağdaş bir kente kavuşması gerektiğini ifade etti.

"Hatay'a borcumuz var"

Birleştirici ve kaynaştırıcı anlayış temelinde oluşturduğu "Hatay Yeniden" vizyonuyla tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, afetlere dirençli, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğini belirten Nusret Cömert, "Hatay'da doğmuş, hem anne hem baba tarafından 10 nesildir bu şehrin öz evladı olarak sorumluluk aldım ve hayatımın bu bölümünü Hatay'a adadım. Siyasi referansım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği ve anayasamızda tanımlanan Türk milliyetçiliğidir. Başta Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere 40 asırdır bu toprakları Türk yurdu yapan ecdadımızın rahat uyuması için Hatay'a karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Hatay'a borcumuz var. Bu borcu ödeyeceğiz. Hatay eskisinden daha iyi olacak" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

İYİ Parti, Hatay, Çevre, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
13:31 Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan’da idari izinli olacak Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
14:56 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 15:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement