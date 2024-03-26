İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay\'ın yeniden inşası için vizyonunu açıkladı

Politika

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nusret Cömert, depremde yıkılan şehrin yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakların kullanılacağı "Hatay Yeniden" vizyonunun kentin aydınlık yarınlarının habercisi olduğunu belirtti.

"Hatay'a borcumuz var, ödeyeceğiz" vurgusu yapan Nusret Cömert, "Cumhuriyetimizi sağlam temeller üzerinde inşa eden, Türkiye'mizin çağdaş bir ulus devlet olarak güçlü ve tam bağımsız şekilde sonsuza kadar var olmasını sağlayacak ilkeleri belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli hedeflerinden biri de Hatay'ımızın ana vatana katılmasıydı. Ata'mız, bu konudaki hassasiyetini ve kararlılığını 'Hatay benim şahsi meselemdir' söylemiyle tüm dünyaya ilan etmişti. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hatay, bize Atatürk'ün son emanetidir" dedi.

Bu anlayışla sorumluluk aldığını ve yıkılan Hatay'da depremin açtığı yaraları sarmak, şehri yeniden inşa etmek için hizmete talip olduğunu dile getiren Nusret Cömert, memleketinin yeniden inşasının siyaset üstü bir konu olduğunu ve öncelikle Hataylıların yaşanabilir ve çağdaş bir kente kavuşması gerektiğini ifade etti.

"Hatay'a borcumuz var"

Birleştirici ve kaynaştırıcı anlayış temelinde oluşturduğu "Hatay Yeniden" vizyonuyla tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, afetlere dirençli, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğini belirten Nusret Cömert, "Hatay'da doğmuş, hem anne hem baba tarafından 10 nesildir bu şehrin öz evladı olarak sorumluluk aldım ve hayatımın bu bölümünü Hatay'a adadım. Siyasi referansım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği ve anayasamızda tanımlanan Türk milliyetçiliğidir. Başta Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere 40 asırdır bu toprakları Türk yurdu yapan ecdadımızın rahat uyuması için Hatay'a karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Hatay'a borcumuz var. Bu borcu ödeyeceğiz. Hatay eskisinden daha iyi olacak" diye konuştu. - HATAY