O'Flaherty'den Üye Ülkelere Silah İhracatını Durdurma Çağrısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, üye ülkelere, insan hakları ihlalleri riskini hatırlatarak, İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, üye ülkelere İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında insan hakları ihlalleri riskini hatırlatan O'Flaherty, "Geçen hafta Almanya da dahil olmak üzere bazı üye devletlerin İsrail'e silah transferini askıya alma ya da kısıtlama yönünde attıkları adımları not ediyorum" dedi.

Daha fazla ülkenin hızlı bir şekilde benzer kararlar alması gerektiğini belirten O'Flaherty, insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamaları ve uluslararası silah ticareti bağlamındaki yükümlülükleri konusunda Avrupa Konseyi ülkeleriyle temaslarda bulunduğunu söyledi

O'Flaherty, üye ülkelere insan hakları ve uluslararası hukukun ihlalini önlemek, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde ulaşması için ellerinde geleni yapmaları çağrısında bulundu. - BRÜKSEL