Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş - Son Dakika
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Politika

Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder katıldığı televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin konuşsun' çağrısını terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ''Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum'' diyerek reddettiğini söyledi.

03.03.2025 22:40
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DEM Parti Milletvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI BÖYLE REDDETMİŞ

Önder canlı yayında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için 'Meclis'e gelsin konuşsun' çağrısını Öcalan'ın ne diyerek reddettiğini açıkladı.

Önder, Öcalan'ın "Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum, Meclis'te zaten siz varsınız" diyerek çağrıyı reddettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Dem Parti heyeti geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı.

Öcalan, Bahçeli\'nin \'Meclis\'e gelsin\' çağrısına \'İşini güçleştirmeyelim\' diyerek reddetmiş

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Son Dakika Politika Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ci Ayen:
    Şehitlerin kanı ile sulanan bu vatanın geldiği duruma bak bebek katilini meclise çağırmışlar 189 233 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    birbirlerinide dusunurlermis 137 210 Yanıtla
  • 124y7899:
    siz bu işi elinize yüzünüze bulaştıracaksınız PKK asla silah bırakmaz 118 196 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Allah muhabbetinizi arttırsın. Öbür tarafta kol kola olursunuz inşallah. 110 185 Yanıtla
  • 205622:
    lafta kaldı yani bı gelseydi behceli yok olurdu 74 176 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    devletin bir bildiği vardır herhalde önüne gelen yorum yazıyor yeter artık 40 bin insan gitti 2 trilyon dolar devlet harcadı bu terör belasına mecbur birileri elini taşın altına koyması gerekliydi onuda devlet bey Allah razı olsun her şeyi göze alarak bu işe bismillah dedi başladı inşallah başarılı olur 80 91 Yanıtla
  • Nejdet Demir:
    Savaş her zaman acı demek göz yaşı demek yoksulluk demek Barış tan yana olalım bir olalım ?? 55 39 Yanıtla
  • Hikmet Kartal:
    Bunu başka bir lider dile getirseydi vatan haini ilan ederdiniz şimdi ne oldu. 80 11 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    arkadaşlar oyun büyük devlet oyunun farkında bu savaş böyle sonsuza kadar sürecek değil bir şekilde sulh sağlanmalı savaşın bedeli olduğu gibi barışında bedeli var terörist Öcalan serbest kalması gerekiyorsa kalsın lakin Türk Kürt savaşı bitsin. 29 52 Yanıtla
  • netlog321:
    gariban insanlar bankanın önünden geçti diye terörist oldu,bebek ve asker katillerine hürmet ediliyor 17 3 Yanıtla
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