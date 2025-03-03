Öcalan, Bahçeli\'nin \'Meclis\'e gelsin\' çağrısına \'İşini güçleştirmeyelim\' diyerek reddetmiş

Politika

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Önder, Öcalan'ın "Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum, Meclis'te zaten siz varsınız" diyerek çağrıyı reddettiğini aktardı.

Önder canlı yayında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin Öcalan için 'Meclis'e gelsin konuşsun' çağrısını Öcalan'ın ne diyerek reddettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Dem Parti heyeti geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı.