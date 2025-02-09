Öcalan\'dan Tarihi Çağrı Beklentisi

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Öcalan, tarihi bir çağrıya hazırlanmaktadır." dedi.

Hatimoğulları, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen "Özgürlük İçin Barış Mitingi"nde tarihi bir süreçten geçtiklerini söyledi.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretini ve siyasetçilerle yaptığı görüşmeleri toplumun merak ettiğini dile getiren Hatimoğulları, "Bu ülkede yaşayan bütün halklar ve yurttaşlarımız, yüzünü, gözünü İmralı'ya ve yeni yapılacak açıklamaya dönmüş durumdadır." diye konuştu.

Hep barış için mücadele verdiklerini belirten Hatimoğulları, bu anlamda yol alınacağını umut ettiklerini söyledi.

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti olarak 42 merkezde halk buluşmaları ve toplantıları gerçekleştirdik. 10 gün boyunca bütün halkımız, partimiz seferberlik içindeydi. Şu an olduğu gibi mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi bizler, barışı evimizde oturarak beklemiyoruz. Barışı bizler istiyoruz. Öcalan, tarihi bir çağrıya hazırlanmaktadır. Bunu barış için yapmaktadır."

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da konuşma yaptığı mitingde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı.