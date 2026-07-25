Ödül Töreni Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödül Töreni Erzurum'da Gerçekleşti

Ödül Töreni Erzurum\'da Gerçekleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları, Erzurum'da gazete ödüllerini dağıttı ve sokak hayvanları için projeleri açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği, Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Çiftçi, mart ayında hayatını kaybeden ve ödül törenine ismi verilen DAGC Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u rahmetle andı.

Bakan Çiftçi, ödüle layık görülen gazetecileri de tebrik ederek, daha önce basın kartlarının emniyet ve jandarma tarafından yapılan kontrollerde geçerli kart olarak kabul edilmesi için genelge yayınlandığını hatırlattı.

Basın kartlarının emniyet ve jandarmada geçerli kart kabul edilmesi hususunda hala sahada sorunlar olduğunu ve ilgili uyarıları da yapacağını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Silah ruhsatları ve pasaportla ilgili de talepler var, onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Elimizin altında bir çalışma var. Ama bunun bir kanun meselesi olduğunu sizler de takdir ediyorsunuz. Başka meslek mensuplarında da pasaportla ve silah ruhsatları ile ilgili talep edenler de var. Bu büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli milletvekillerimizin iradelerini ilgilendiriyor. Yüce Meclis'in karar verebileceği bir konu bu. Ama biz teklifimizi bununla ilgili gazetecilerden yana kullanacağımızı ifade etmek istiyorum."

Erzurum Valiliği döneminde, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı çalışmalardan dolayı, DAGC Başkanı Ayhan Türkez tarafından Bakan Çiftçi'ye "Yönetim Kurulu Özel Ödülü" takdim edildi.

Ödülü alan Çiftçi, DAGC yönetimine teşekkür ederek, Erzurum'un Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasında model olduğunu ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, "Bugün itibarıyla söylüyorum, Türkiye'de 81 vilayetimiz açısından tüm illerimizde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranı yüzde 93'e ulaşmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye'de bütün sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara ve doğal yaşam alanlarına toplayacağız. Burada hayvanların hem bakımlarını yapacağız hem kısırlaştırmalarını, tedavilerini yapacağız. İsteyenlere sahiplendirme yapabileceğiz. Sahiplenen olmazsa bu mekanlarda hayvanların bakımını, tedavilerini yapmaya devam edeceğiz. Bu senenin sonu itibarıyla bu problemi de ülkemizin gündeminden çıkarmaya son derece kararlıyız." diye konuştu.

"Ben bir siyasetçi olarak kaç bin tane davam var bilmiyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise ortak bilincin vatan bekası olduğunu vurgulayarak, basın kanunlarının tarihteki süreçlerini anlattı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Masanın her tarafında oturan kişiler basın hürriyetiyle ilgili, Basın Kanunu'yla ilgili bir yasal düzenleme yapılmasını arzu ediyor. Ben bir siyasetçi olarak kaç bin tane davam var bilmiyorum. Yalan haberler, iftiralar, dedikodular ben işini hakkıyla yapan gazeteci arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Sabah kalkıp eline cep telefonunu ve kamerasını alan kendisini gazeteci diye tanımlıyor ve sosyal medyada çoluğumuzun, çocuğumuzun okuduğu ortamlarda bizi rencide edici, bizim asla söylemediğimiz, yapmadığımız işleri yapılmış, söylenmiş gibi gösteren haberler yapılıyor. Bunlardan hepimiz şikayetçiyiz. Anayasanın 26 ve 28. maddesini beraber düşünerek basın hürriyetinin, gazetecilerin yaptığı haberlerden haber alma hakkını kullanan bizlerin, vatandaşların da hakkını koruyacak, onların da rahatsız oldukları şeyleri çözecek bir Basın Kanunu çıkartılmasını ben de siyasetçi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir kamu görevlisi olarak arzu ediyorum. Bunu istiyorum. Bunu şiddetle destekliyorum."

AA muhabirleri 18 ödül aldı

Konuşmaların ardından 15 ilden 200'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı yarışmada, 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüller verildi.

Her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneğinin devam ettirildiği törende, 17'si AA Erzurum Bölge Müdürlüğünde, 1'i AA Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli 18 AA çalışanı ödül aldı.

Serbest habercilerin de aralarında bulunduğu ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

Ümit Kılıç Yaşam Haberi kategorisinde Cüneyt Çelik ve Tevhid Furkan Nehri, Kemal Alyanak Sağlık Haberi'nde İlhami Erkılıç, Temel Aydın Asayiş Haberi'nde Muhammet Mutaf, Sadık Engin Spor Haberi'nde Yunus Hocaoğlu, Yusuf Şenocak Spor Fotoğrafı'nda Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Uray TV Haber Görüntüsü'nde Sidar Can Eren ve Talha Koca, Cemal Çelebi Yerel Fotoğraf'ta Günay Nuh ve Hüseyin Demirci, Tevfik Akan Yaygın Fotoğraf'ta Hüseyin Yıldız ve Özgen Beşli, Mithat Turgutcan Çevre Haberi'nde Beşir Kelleci ve Bülent Mavzer, Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Dron'da Faruk Küçük, Necati Çakır Araştırma-İnceleme'de Sabri Sarcan, Nezir Çelik Teşvik kategorisinde ise Muhammed Onur Yavrutürk ve İdris Karaoğul.

Ödül törenine, bakanların yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Hayvan Hakları, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Erzurum, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ödül Töreni Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Arka Sıradakiler’in Özge’si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde
12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı 12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
17:59
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 01:41:52. #7.12#
SON DAKİKA: Ödül Töreni Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.