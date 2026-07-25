Ödül Töreni Erzurum\'da Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği, Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Çiftçi, mart ayında hayatını kaybeden ve ödül törenine ismi verilen DAGC Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u rahmetle andı.

Bakan Çiftçi, ödüle layık görülen gazetecileri de tebrik ederek, daha önce basın kartlarının emniyet ve jandarma tarafından yapılan kontrollerde geçerli kart olarak kabul edilmesi için genelge yayınlandığını hatırlattı.

Basın kartlarının emniyet ve jandarmada geçerli kart kabul edilmesi hususunda hala sahada sorunlar olduğunu ve ilgili uyarıları da yapacağını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Silah ruhsatları ve pasaportla ilgili de talepler var, onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Elimizin altında bir çalışma var. Ama bunun bir kanun meselesi olduğunu sizler de takdir ediyorsunuz. Başka meslek mensuplarında da pasaportla ve silah ruhsatları ile ilgili talep edenler de var. Bu büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli milletvekillerimizin iradelerini ilgilendiriyor. Yüce Meclis'in karar verebileceği bir konu bu. Ama biz teklifimizi bununla ilgili gazetecilerden yana kullanacağımızı ifade etmek istiyorum."

Erzurum Valiliği döneminde, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı çalışmalardan dolayı, DAGC Başkanı Ayhan Türkez tarafından Bakan Çiftçi'ye "Yönetim Kurulu Özel Ödülü" takdim edildi.

Ödülü alan Çiftçi, DAGC yönetimine teşekkür ederek, Erzurum'un Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasında model olduğunu ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, "Bugün itibarıyla söylüyorum, Türkiye'de 81 vilayetimiz açısından tüm illerimizde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranı yüzde 93'e ulaşmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye'de bütün sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara ve doğal yaşam alanlarına toplayacağız. Burada hayvanların hem bakımlarını yapacağız hem kısırlaştırmalarını, tedavilerini yapacağız. İsteyenlere sahiplendirme yapabileceğiz. Sahiplenen olmazsa bu mekanlarda hayvanların bakımını, tedavilerini yapmaya devam edeceğiz. Bu senenin sonu itibarıyla bu problemi de ülkemizin gündeminden çıkarmaya son derece kararlıyız." diye konuştu.

"Ben bir siyasetçi olarak kaç bin tane davam var bilmiyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise ortak bilincin vatan bekası olduğunu vurgulayarak, basın kanunlarının tarihteki süreçlerini anlattı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Masanın her tarafında oturan kişiler basın hürriyetiyle ilgili, Basın Kanunu'yla ilgili bir yasal düzenleme yapılmasını arzu ediyor. Ben bir siyasetçi olarak kaç bin tane davam var bilmiyorum. Yalan haberler, iftiralar, dedikodular ben işini hakkıyla yapan gazeteci arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Sabah kalkıp eline cep telefonunu ve kamerasını alan kendisini gazeteci diye tanımlıyor ve sosyal medyada çoluğumuzun, çocuğumuzun okuduğu ortamlarda bizi rencide edici, bizim asla söylemediğimiz, yapmadığımız işleri yapılmış, söylenmiş gibi gösteren haberler yapılıyor. Bunlardan hepimiz şikayetçiyiz. Anayasanın 26 ve 28. maddesini beraber düşünerek basın hürriyetinin, gazetecilerin yaptığı haberlerden haber alma hakkını kullanan bizlerin, vatandaşların da hakkını koruyacak, onların da rahatsız oldukları şeyleri çözecek bir Basın Kanunu çıkartılmasını ben de siyasetçi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir kamu görevlisi olarak arzu ediyorum. Bunu istiyorum. Bunu şiddetle destekliyorum."

AA muhabirleri 18 ödül aldı

Konuşmaların ardından 15 ilden 200'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı yarışmada, 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüller verildi.

Her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneğinin devam ettirildiği törende, 17'si AA Erzurum Bölge Müdürlüğünde, 1'i AA Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli 18 AA çalışanı ödül aldı.

Serbest habercilerin de aralarında bulunduğu ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

Ümit Kılıç Yaşam Haberi kategorisinde Cüneyt Çelik ve Tevhid Furkan Nehri, Kemal Alyanak Sağlık Haberi'nde İlhami Erkılıç, Temel Aydın Asayiş Haberi'nde Muhammet Mutaf, Sadık Engin Spor Haberi'nde Yunus Hocaoğlu, Yusuf Şenocak Spor Fotoğrafı'nda Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Uray TV Haber Görüntüsü'nde Sidar Can Eren ve Talha Koca, Cemal Çelebi Yerel Fotoğraf'ta Günay Nuh ve Hüseyin Demirci, Tevfik Akan Yaygın Fotoğraf'ta Hüseyin Yıldız ve Özgen Beşli, Mithat Turgutcan Çevre Haberi'nde Beşir Kelleci ve Bülent Mavzer, Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Dron'da Faruk Küçük, Necati Çakır Araştırma-İnceleme'de Sabri Sarcan, Nezir Çelik Teşvik kategorisinde ise Muhammed Onur Yavrutürk ve İdris Karaoğul.

Ödül törenine, bakanların yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.