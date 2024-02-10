Odunpazarı\'nda AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Politika

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki büronun açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'de 25 yıldır süren ayrıştırıcı politikaları 31 Mart'tan sonra sona erdireceklerini söyledi.

Eskişehir'de belli bir kesimin çok güzel yaşadığını anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de belli bir kesim çok güzel hizmetler alıyor. Belediyeler, şehrin belli bir bölümünde hizmet ediyor ama buralara geldiğimizde, Emek, 71 Evler, Huzur ve Fevzi Çakmak gibi mahallelerde vatandaşlarımız Vişnelik ile Batıkent'te aldığı hizmetleri maalesef alamıyor. Çocuklarımız, evlatlarımız, Batıkent'teki hizmetleri bu bölgelerde alamıyor. Biz buna karşı geliyor, kabul etmiyoruz. 31 Mart'tan itibaren özellikle bu mahallelere gereken önemi vereceğiz. Eksik kalan hizmetleri bir bir tamamlayacağız. Bütün başkanlarımızla buradan hepinize söz veriyorum. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz. 'Suda indirim yapacağız, 2 yıl içinde çeşmedeki suları içebileceksiniz, tramvayları artıracağız ve ulaşımı rahatlatacağız, trafikte batçıklar yapacağız ve kanalizasyon sorununu çözeceğiz' diyoruz. Karşı taraf ne diyor? 'Yapamazlar, edemezler' diyor. Biz bunların hepsini de size söz veriyoruz."

Hatipoğlu, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ile televizyon programına çıkmak için sözleştiklerini anımsattı.

Sonrasında yaşanan gelişmelere değinen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Televizyonda kabul etti. Pazartesi günü karşılıklı televizyona çıkıp sizin sesiniz olarak hesap soracaktık. Neden yapamadıklarını soracaktık. Bizler neler yapacağımızı anlatacaktık. Belediyenin bir aile şirketi olduğunu anlatacaktık ancak ayın 12'sindeki programa CHP adayı 'Benim başka işlerim var' dedi ve gelmeyeceğini söyledi. Biz hazırız. Televizyona da çıkmaya hazırız, bekliyoruz. Buradan da kendisine sesleniyorum. Korkma, gel. Vatandaşlarımız duysun. Bu kardeşiniz Allah'tan başka kimseden korkmadı bugüne kadar. Hiçbir şeyden korkmaz. Gel televizyona söz verdiğin gibi çık karşıma. Anlat bakalım 5 yıldır ne yaptın? Sen genel sekreterdin, Eskişehir'de 5 yıldır hangi hizmeti yaptın? Vatandaşlarımız için hangi hizmeti yaptın? Suda, ulaşımda, imarda ne yaptın? Çık karşımıza anlat ama onlarda o yürek yok. Çıkamazlar karşımıza."

"1 Nisan Eskişehir'in gerçek belediyecilikle buluşacağı gün olacak"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Emek Mahallesi'nin 31 Mart'ta "emek hırsızlığına" geçit vermeyeceğini belirtti.

Karadeniz'de 2 yıl içinde 170 kilometre açıkta 4 kilometre derindeki doğal gazı çıkarttıklarını hatırlatan Dönmez, şunları ifade etti:

"Sizin hizmetinize sunduk mu? Onlar onlarca yıldır burada hizmet veriyor. Kanalizasyonunuzu tamamlamada eksik bıraktılar. Suyu temizlemediler. Şimdi, önünüze bir fırsat geldi. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Artık duran, yatan belediyelere 'güle güle' diyeceğiz. Telefonlarımızı koşma moduna alacağız. Bunun için Odunpazarı'nda Özkan kardeşimize, Büyükşehir'de de Nebi kardeşimize gereken desteği vermemiz şart. 1 Nisan Odunpazarı'nın ve Eskişehir'in gerçek belediyecilikle buluşacağı gün olacak inşallah. Sizin heyecanınızdan bunu görüyor ve anlıyorum. İnşallah bu heyecanınızı, arzunuzu 31 Mart'a kadar devam ettireceksiniz. Kapı kapı, bina bina dolaşarak adaylarımızı, projelerimizi insanlarımıza anlatacağız. 31 Mart'ta inşallah bu kardeşlerimizi belediyeye teslim edeceğiz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Eskişehir'deki mahalleler arasındaki farkın gün geçtikçe arttığını anlattı.

Bazı mahallelerin hizmet alamadığını belirten Gürcan, şöyle devam etti:

"Burası gerçek belediyeciliğin, AK belediyeciliğin ne olduğunu artık inşallah 'Bu sefer tamam' diyerek bu sene inşallah göstereceğiz. Sadece benim oyumla değil. Etrafımdaki, evimdeki, komşularım, akrabamla birlikte bunu anlatmalıyız. Çünkü bu belediye bize değil, size hizmet edecek. Şehre hizmet edecek. Şehirde altyapısından üstyapısına, sosyal hizmetlerden su hizmetlerine, kentsel dönüşüme o kadar çok yapacak işin var ki Nebi Başkanım altından kesinlikle kalkar. Şimdiden daha ekipler toplandı ve çalışmaya başladı. Trafiği azaltmak için ne yapmalıyız? Suyu fiyatlarını düşürmek için ne yapalım? Su kaynaklarını artırmak için ne yapmalıyız? Odunpazarı Belediye Başkan adayımız Özkan Alp, Beylikova'da yaptığı işlerle ilçesini gösterdi. Eskişehir marka şehir olacak. Biz ak belediyecilik için hazırız."

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'i özlediği hizmetle buluşturacağını, 1 Nisan'da itibaren Eskişehir'in gerçek anlamda öğrenci şehri olacağını vurguladı.

Kentte tramvayın gitmediği sokağın kalmayacağını söyleyen Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir, otobüs ücretlerinin mukabil fiyatlara inecek kadar düşmesiyle, su fiyatlarının düşmesiyle, suyun temizlenme gelmesiyle inşallah çok daha iyi ve yaşanılabilir bir şehir haline gelecek. 5 yıllık dönemde hizmet belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilikle kavuşmaya hep beraber hazırız. Son 49 günde hepimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Lütfen hep beraber çalışalım. Hep beraber anlatalım. Kapı kapı gezelim. Hep beraber bu sorumluluğun altına elimizi koyup inşallah 1 Nisan'a çok güzel başlayalım."

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Cumhur İttifakı'nın tek derdinin hizmet etmek olduğunu dile getirerek, "Benim tek bildiğim iş, çalışmak, üretmektir. Tek derdimiz hizmet etmek. Birlikte çalışacağız, üreteceğiz, birliktelik içinde Odunpazarı'nın 85 mahallesine aynı hizmetleri götüreceğiz. Eskişehir'i hak ettiği hizmetlerle yeniden kavuşturacağız." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel ise Eskişehir'in sorunlarını Cumhur İttifakı'nın kazanacağı belediyelerin çözebileceğini kaydetti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini kazanarak Eskişehir'i yeni bir şehir haline getirmek istediklerini bildirdi.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Eskişehir'deki tüm belediyeleri 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı ile buluşturacakların ifade etti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer de 1 Nisan'dan itibaren Eskişehir'de "cezalandırılmış" mahallenin kalmayacağını söyledi.

Açılışa, Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Yönetimi, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca ve çok sayıda vatandaş katıldı.