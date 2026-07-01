Hüseyin Okandan: "AK Gençlik, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir" - Son Dakika
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Hüseyin Okandan: "AK Gençlik, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir"

Hüseyin Okandan: "AK Gençlik, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir"
01.07.2026 01:04  Güncelleme: 01:06
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP'li Özgür Özel'in AK Gençlik hakkındaki sözlerini eleştirerek, 'AK Gençlik, milletin değerleriyle yetişen ve hizmeti şiar edinmiş bir dava mektebidir' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK Parti Gençlik Kolları hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak, "AK Gençlik, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK Parti Gençlik Kolları hakkındaki söylemlerini eleştirerek, haksız bir yaklaşım olduğunu söyledi. Okandan, "AK Gençlik; sadece bir gençlik teşkilatı değil, bu milletin değerleriyle yetişen, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir. Bugün AK Gençlik üzerinden yapılan mesnetsiz ve küçümseyici açıklamalar, aslında milyonlarca gencimizin emeğine, heyecanına ve mücadelesine yöneltilmiş haksız bir yaklaşımdır. Ben de siyasi hayatım boyunca AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Kocasinan İlçe Başkanlığı ve bugün de AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevlerini büyük bir onurla yürütüyorum. Bu teşkilatlar bana; millet sevdasını, dava bilincini, ahlaklı siyaseti ve millete hizmet etmeyi öğretti. AK Gençlik'te yetişen binlerce kardeşimiz bugün belediye başkanı, milletvekili, akademisyen, iş insanı ve toplumun farklı alanlarında ülkesine hizmet eden değerli isimlerdir. Bizler makam değil sorumluluk, koltuk değil hizmet anlayışıyla yetiştik. Sayın Özgür Özel'in AK Gençlik'i hedef alan açıklamaları, teşkilatlarımızı değil; ülkesine hizmet etme heyecanı taşıyan milyonlarca gencimizi hedef almaktadır. Bu söylemler ne gençlerimizin gayretini gölgeleyebilir ne de AK Gençlik'in yetiştirdiği kadroların başarılarını inkar edebilir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan da, bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıyacak olan da yine AK Gençlik ruhuyla yetişen nesiller olacaktır. AK Gençlik dün olduğu gibi bugün de yarın da bu milletin umudu, Türkiye'nin güçlü geleceğinin teminatı olmaya devam edecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hüseyin Okandan: 'AK Gençlik, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir dava mektebidir' - Son Dakika

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