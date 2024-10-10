Oktay ve Fransa Heyeti İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Politika

Oktay ve Fransa Heyeti İlişkileri Görüştü

Fuat Oktay, Fransa Senatosu ile işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak projeleri ele aldı.

10.10.2024 14:24
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Oktay, Meclis'teki görüşmede, dünyada çoklu krizlerin yaşandığı dönemden geçildiğini dile getirdi.

Türkiye ve Fransa arasında iyi ilişkilerin bulunduğuna ve ilişkilerin uzun yıllardır sürdürüldüğüne işaret eden Oktay, "İşbirliğini her alanda daha da geliştirmek istiyoruz. Doğrudan ve düzenli diyaloğun devamı önem taşımaktadır. Ekonomi ve ticaret, ikili ilişkilerimizin en güçlü olduğu alanların başında gelmektedir. " ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, ortak projelerin geliştirilebileceğini belirtti.

Açık ve samimi iletişim kanalı olarak parlamenter diplomasinin, ilişkilerin geliştirilmesinde önemli araçlar arasında yer aldığına işaret eden Oktay, karşılıklı ziyaretlerle parlamenterler arasındaki diyaloğun teşvik edilmesinin yararlı olacağını vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, görüşmede, Türkiye ve AB ilişkilerinin, terörle ve düzensiz göçle mücadelenin, İsrail'in saldırılarının, Rusya- Ukrayna savaşının, Kıbrıs ve Karabağ konularının ele alınacağını bildirdi.

Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti adına konuşan senatör Christian Cambon ise, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol üstlendiğine işaret etti. Cambon, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gönderdiği mektubu Oktay'a takdim etti.

Kaynak: AA

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