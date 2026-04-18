Okul Saldırıları Üzerine Çağrı - Son Dakika
Okul Saldırıları Üzerine Çağrı

Okul Saldırıları Üzerine Çağrı
18.04.2026 14:49
Koçyiğit, okul saldırıları için güvenlikten ziyade özgürleştirici bir yaklaşım gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılara ilişkin, "Birbirimizin sağduyulu çağrılarına kulak vermek zorundayız ve bu konuda da bunu daha fazla güvenlik önlemi alarak, daha fazla okulların etrafını, duvarlarını yükselterek çözebileceğimiz bir mesele değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten çocukları koruyan, çocukları özne gören, merkezine çocuğun üstün yararını alan, güvenlikçi değil, özgürleştirici bir perspektife ihtiyacımız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kentte bir otelde basın toplantısı düzenledi. Okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek ve kendisinin de 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk annesi olduğunu belirten Koçyiğit, "Hem Maraş'taki hem de Siverek'te yaşanan olaydan dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Ben Maraş'ta yaşamını yitiren her bir canımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten bizi büyük bir yasa boğdu, büyük bir üzüntüye boğdu. Ben de iki çocuk annesi hala bir çocuğu da 8'inci sınıf öğrencisi olan bir veliyim. İnanın ilk duyduğumda ben de o can havliyle, o panikle hemen oğlumu aradım ve neredesin, dedim. Oysaki o gün iş bırakma vardı, gitmemişti aslında. Ama hepimizin en güvenli olması gereken, en güvendedir diye gönderdiğimiz okulların böyle bir şiddetin, böyle bir can pazarının mekanı olmasını asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

'FİLMLER ÜZERİNDEN ŞİDDETİN NORMALLEŞMESİNE KARŞI ÖNERGE VERDİK, REDDEDİLDİ'

Koçyiğit, "Öncelikle bu meselenin münferit bir mesele olmadığını, bir sistem sorunu olduğunu ifade edelim. Evet, bu bir sistem sorunu. Sistem, şiddeti besliyor. Sistem, gençleri geleceksiz bıraktıkça, her gün ve her gün televizyonlarda şiddeti normalleştirdikçe, toplumsal şiddet bu kadar derinleşmiş ve büyümüşken tabii ki bunun başka yansımaları da ne yazık ki oluyor. Biz daha 2 hafta önce "görsel şiddet, dijital şiddet" konusunda özellikle televizyonlardaki dizilerde ve filmler üzerinden şiddetin normalleşmesine karşı bir araştırma önergesi verdik ve bu şiddetin durması gerektiğini, şiddetin özendirildiğini, normalleştiğini, günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade ettik. Buna karşı önlem alınması gerektiğini ifade ettik. Ama ne yazık ki AKP'nin oylarıyla reddedildi. Geldiğimiz yer neresi? Sadece 2 hafta sonra bu acı olayı yaşadık. Demek ki bir şeyleri sırf muhalefet söyledi diye reddetmek marifet değil" dedi.

'GÜVENLİKÇİ DEĞİL ÖZGÜRLEŞTİRİCİ PERSPEKTİFE İHTİYACIMIZ VAR'

Okulların etrafındaki duvarları yükseltmenin çözüm olmadığını belirten Koçyiğit, "Birbirimizin sesine, birbirimizin sağduyulu çağrılarına kulak vermek zorundayız ve bu konuda da bunu daha fazla güvenlik önlemi alarak, daha fazla okulların etrafını, duvarlarını yükselterek çözebileceğimiz bir mesele değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten çocukları koruyan, çocukları özne gören, merkezine çocuğun üstün yararını alan, güvenlikçi değil, özgürleştirici bir perspektife ihtiyacımız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bugün okulları karakol mantığıyla, karakola çevirerek güvenliği sağlayamayız. Bunu söylememiz gerekiyor. Onun için burada gerçekten çok gönlü bir bakış açısına, birlikte hareket etmeye, birlikte tartışmaya ve bu konuda en doğru, en sağlıklı yolu, yöntemi bulmaya da ihtiyacımız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'DİJİTAL VE GÖRSEL ŞİDDETİ ENGELLEYECEK ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYOR'

Bireysel silahlanma, dijital ve görsel şiddeti engelleyecek önlemler alınması gerektiğini dile getiren Koçyiğit, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu anlamıyla çoklu bir sorun var. Yani birincisi ülkedeki gerçekten önü alınmayan silahlanma meselesine bir 'dur' demek gerekiyor. Dijital ve görsel şiddeti engelleyecek önlemler almak gerekiyor. Bunu günlük hayat içerisindeki şiddeti olağanlaştıran yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor ve eğitim kurumlarını gerçekten en güvenli şu ana kadar hepimizin en güvenli yer dediği eğitimleri okulları yine en güvenli mekanlar haline getirmenin yolunu yöntemini birlikte konuşmamız gerekiyor. Salı günü Meclis'te bu konuda bütün partilerin geçen hafta üzerinde uzlaştıkları bir ortak araştırma komisyonu kurulması konusunda bir mutabakata varıldı. Halihazırda şu anda suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir araştırma komisyonu zaten var. Onun da ciddi bir çalışması oldu. Onun da verilerinden faydalanılacak. Bu konuda bir ortak yola, yönteme yaklaşıma ihtiyaç var. Ama şunu söyleyelim; bu aslında göz göre göre neredeyse gelen bir süreçti. Onun için burada sorumluluğun sadece o katliamı yapan failde olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Burada sistemi sorgulayacak ve sistemi değiştirip dönüştürecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bunun sorumluluğu elbette ki hükümettedir, bunu da açık ve net söyleyelim. Hükümet, bu meselede sorumlu davranmalıdır, siyasi sorumluluğunu almalıdır. Hiçbir şey siyasi sorumluluğunu almadan 'Her şeye siyaset üstü yaklaşalım' diyerek sorunların içerisinden çıkılmayacağını da ifade etmem gerekiyor."

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Okul Saldırıları Üzerine Çağrı - Son Dakika

