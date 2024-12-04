Ömer Barutçu için TBMM'de veda töreni

Politika

Eski Ulaştırma Bakanlarından Ömer Barutçu için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - Ulaştırma eski Bakanlarından Ömer Barutçu için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref merdivenlerinde 16. 18. 19. 20. ve 21. Dönem Zonguldak Milletvekili, 49. 51. ve 52. Hükümet Devlet Bakanı, 53. ve 54. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Bakanlar, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı. Barutçu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Barutça için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Barutçu'nun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.