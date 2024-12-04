Eski Ulaştırma Bakanlarından Ömer Barutçu için TBMM'de tören düzenlendi
ANKARA - Ulaştırma eski Bakanlarından Ömer Barutçu için TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM Şeref merdivenlerinde 16. 18. 19. 20. ve 21. Dönem Zonguldak Milletvekili, 49. 51. ve 52. Hükümet Devlet Bakanı, 53. ve 54. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Bakanlar, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı. Barutçu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.
Barutça için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Barutçu'nun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Politika › Ömer Barutçu için TBMM'de veda töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?