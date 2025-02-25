Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında söylediği sözlere tepki gösteren, Çelik, "Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez." diye konuştu.

"CHP MİLLETİN ONAYIYLA İKTİDAR OLAMADIĞI İÇİN TERCİH ETTİĞİ İKİ YOLU VARDI"

Çellik'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Sayın Özgür Özel'in grup konuşmasında kullandığı cümlelerle kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanının isimleri zikrederek 'ben bunları not ediyorum' demesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hizipçilik komutacılık üretme, bu vasıtayla CHP'ye siyaset yolu açma şeklindeki tavrın aynen devam ettiğini gösteriyor. Geçmişte de CHP milletin onayıyla iktidar olamadığı için tercih ettiği iki yolu vardı. Biri TSK içinde bir kaos ortamı yaratarak askeri vesayetten yana olmak. İkincisi ise yargının içine karışarak oralarda kadroculuk, hizipçilik yaparak bir takım kaoslar çıkarmak şeklindeydi.

"ANCAK TÜRKİYE'YE DÜŞMAN DEVLETLER KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALIR"

Bir disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. Bunu da 'Bana böyle söylediler' diye destekliyor. CHP'nin yönetilememesi sorunu bu tür spekülasyonlarla kapatılmaya çalışılıyor. Özgür Özel'in sözleri siyaset adabına aykırıdır. Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. Ancak Türkiye'ye düşman devletler kuvvet komutanlarını hedef alır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile 'ayırma' cezası alan 5 teğmene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, YDK Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu ileri sürdü. Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia eden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirdi.