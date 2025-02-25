Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez

Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez" diyen Çelik, "Özgür Özel'in sözleri siyaset adabına aykırıdır. Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. Ancak Türkiye'ye düşman devletler kuvvet komutanlarını hedef alır" ifadelerini kulandı.

25.02.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında söylediği sözlere tepki gösteren, Çelik, "Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez." diye konuştu.

"CHP MİLLETİN ONAYIYLA İKTİDAR OLAMADIĞI İÇİN TERCİH ETTİĞİ İKİ YOLU VARDI"

Çellik'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Sayın Özgür Özel'in grup konuşmasında kullandığı cümlelerle kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanının isimleri zikrederek 'ben bunları not ediyorum' demesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hizipçilik komutacılık üretme, bu vasıtayla CHP'ye siyaset yolu açma şeklindeki tavrın aynen devam ettiğini gösteriyor. Geçmişte de CHP milletin onayıyla iktidar olamadığı için tercih ettiği iki yolu vardı. Biri TSK içinde bir kaos ortamı yaratarak askeri vesayetten yana olmak. İkincisi ise yargının içine karışarak oralarda kadroculuk, hizipçilik yaparak bir takım kaoslar çıkarmak şeklindeydi.

"ANCAK TÜRKİYE'YE DÜŞMAN DEVLETLER KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALIR"

Bir disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. Bunu da 'Bana böyle söylediler' diye destekliyor. CHP'nin yönetilememesi sorunu bu tür spekülasyonlarla kapatılmaya çalışılıyor. Özgür Özel'in sözleri siyaset adabına aykırıdır. Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. Ancak Türkiye'ye düşman devletler kuvvet komutanlarını hedef alır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile 'ayırma' cezası alan 5 teğmene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, YDK Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu ileri sürdü. Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia eden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirdi.

Özgür Özel, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Türkiye, Siyaset, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Kaptı:
    Yaw bu CHP nin başına nerde çapsız varsa o geliyor hiç düzgün adam gelmeyecekmi...)))) 1 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    Ömer Çelik ve hazır ekibi ne yapsak ne yalanlasak işi gücü o boş beleş adam kuvvet komutanlarını balyoz Ergenekon davaları ile fesih ettiniz şimdi suçlu özel mi hadi oradan fetönün siyasi ayağını açıkla yiyorsa 3 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    niye bir zamanlar mgk toplantısında kkk ninakes lan diyen sizin lideriniz değilmiydi şimdi paşa cımı oldunuz 0 0 Yanıtla
  • Serdar Er:
    ya v ş a k öz l e g o t oglu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.