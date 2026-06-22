Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız - Son Dakika
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Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız

Çelik: Terörsüz Türkiye\'de yeni aşamadayız
22.06.2026 19:12
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek, silah bırakma ve terör örgütünün illegal yapılarını sona erdirmek için yasal bir çerçeve hazırlanacağını duyurdu. Çelik ayrıca ABD-İran mutabakatı, erken seçim tartışmaları ve Cumhur İttifakı'nın duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek, silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, MKYK toplantısında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunum gerçekleştirdiğini, ayrıca Meclis çalışmalarının değerlendirildiğini söyledi. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "İç ve dış siyasetin bütün alanlarıyla ilgili olarak hem genel başkan yardımcılarımızın hem de bakanlarımızın bulunacağı oturumlarda bütün konular ele alınacak. Kampa katılan bütün katılımcılarımız en geniş şekilde fikirlerini ifade edecekler. Bu ifadeler çerçevesinde istişareler yapılacak. İstişarelerin kayıt altına alınması ve kampın bitiminden sonra bütün bu notlar bir işlemden geçirilerek, önümüzdeki dönemde parti siyasetinin belirlenmesi açısından öne çıkan unsurlar MYK ve MKYK'mızda değerlendirilecek. Genel Başkanımızın onayıyla birlikte parti politikalarına yön veren siyasi bir akla dönüşecek" dedi.

Başta 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olmak üzere yoğun bir yaz dönemine girdiklerini söyleyen Çelik, "15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi rahmetle anacağız. Kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla selamlayacağız. Hem devlet hem siyaset boyutuyla çok yönlü değerlendirileceğini ve anma gerçekleşeceğini belirtmiştim. İklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor, bütün bunları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İsrail'deki soykırım hükümetinin bakanlarının mutabakatı sabote etmek için radikal açıklamalarını şimdiden görüyoruz"

Bir gazetecinin ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ve 60 gün boyunca devam edecek olan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine Çelik, "Baştan beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Bu saldırının neticesi uluslararası hukuka da büyük bedeller ödetmiştir. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız. Hürmüz Boğazı'nın açılmasından ABD ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Aslında iş şimdi başlıyor. İsrail'deki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz şu; herkesin bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve süreci tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. ABD Başkan Yardımcısının bu konudaki uyarılarının da altını çizmek gerekir. İsrail saldırganlığının artık bütün dünyayı domine etmek ve siyaseti tahrip etmek üzere sürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta dünya barışı için önemlidir. Bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde ve gerilimler ile tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek veya tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur" cevabını verdi.

"Bahçeli'nin açıklamaları ittifakın birliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararlılığını göstermiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaların parti organlarında değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını şükranla karşılıyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur" açıklamasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamadayız"

Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden gündeme geleceği iddialarının sorulması üzerine Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürüyor. Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek, silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının bir an evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin milli güvenliği, Türkiye Yüzyılı hedefleri, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin ve çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye, bu meseleyi ortak iradeyle, devlet tecrübesiyle, milletin değerleriyle aşabilecek kabiliyete sahiptir. Yüzyılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması ve Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu süreç tamamlanmış olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız - Son Dakika

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