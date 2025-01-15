Önder: İmralı'ya İkinci Ziyaret Başvurusu Yapacağız - Son Dakika
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Politika

Önder: İmralı'ya İkinci Ziyaret Başvurusu Yapacağız

DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, İmralı'ya ikinci ziyaret için önümüzdeki hafta başvuracak.

15.01.2025 15:18
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya ikinci kez ziyaret taleplerine ilişkin, "Önümüzdeki hafta için, en kısa sürede başvuruda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

İmralı Adası'na ziyaret taleplerine yönelik Adalet Bakanlığına yapacakları başvuruya ilişkin açıklamada bulunan Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Öte yandan DEM Parti heyetinin, yaptığı çalışmalara ilişkin 17 Ocak'ta yazılı açıklama yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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