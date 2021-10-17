ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış - Son Dakika

ORC Araştırma şirketi, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında "Z kuşağı" olarak tanımlanan 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

KARARSIZ VE OY KULLANMAYANLARIN TOPLAM ORANI YÜZDE 31,2

Ankete sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 33,8'i CHP'yi seçerken, yüzde 11,4'ü ise AK Parti'yi tercih etti. Öte yandan kararsızlarının oranının yüzde 13,4 olurken, oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 17,8 oldu.

Anketten çıkan sonuç şu şekilde:

Yüzde 33,8 CHP

Yüzde 11,4 AK Parti

Yüzde 6,6 İYİ Parti

Yüzde 7,2 MHP

Yüzde 5,3 HDP

Yüzde 2,1 DEVA

Yüzde 0,9 Gelecek

Yüzde 0,8 Saadet

Yüzde 0,7 Diğer partiler

Yüzde 13,4 Kararsız

Yüzde 17,8 oy kullanmayacak

SON ANKET SONUÇLARINA AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

ORC Araştırma'nın son yayınladığı anket sonucunda AK Parti'nin oy oranının yüzde 31.9 olması dikkat çekti. Anket sonrası AK Parti'den, bu şirketten araştırma istemedikleri, çünkü şirketin bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde görülmediği açıklaması geldi. AK Parti'nin bu çıkışına yanıt veren ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise, "Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil" dedi.