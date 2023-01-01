ORC Araştırma, "En başarılı muhalefet lideri kim?" diye sordu! İlk sırada çıkan isim dikkat çekti - Son Dakika
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ORC Araştırma, "En başarılı muhalefet lideri kim?" diye sordu! İlk sırada çıkan isim dikkat çekti

01.01.2023 10:03

ORC Araştırma, 45 ilde 5120 kişiye "En başarılı muhalefet lideri kim?" diye sordu. Düzenlenen ankette ilk sırayı yüzde 40.7 oranla Kemal Kılıçdaroğlu alırken CHP liderini yüzde 35.6 oranla Meral Akşener takip etti.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler muhalefet partilerine çevrildi. Seçimlerde nasıl bir aday politikası izleyeceği merakla beklenen muhalefet partileriyle ilgili yapılan son anket de hayli dikkat çekti.

ORC Araştırma Şirketi, 24 - 30 Aralık tarihleri arasında 45 ilde 5120 kişi ile 'Muhalefet Liderlerinin 2022 Yılı Başarı Düzeyleri'ne ilişkin yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

İLK SIRAYI KILIÇDAROĞLU ALDI

Ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.7 oranla ilk sırada yer aldı. 2022'nin en başarılı muhalefet liderleri anketinde 2. sırada Meral Akşener yüzde 35.6 oranıyla kendine yer buldu.

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DAVUTOĞLU DÖRDÜNCÜ SIRADA

HDP Eş Başkanları ise yüzde 17.1 oranıyla 3. oldu. Listede 4. sıradaki isim ise yüzde 15.8 oranla Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

DİĞER LİDERLERİN SIRALAMASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yüzde 15.2 ile 5. sırada yer aldı. Muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı düzeyi anketinde diğer parti liderlerinin sıralaması ise şöyle: 6. Mustafa Sarıgül 7. Fatih Erbakan 8. Ümit Özdağ 9. Hüseyin Baş 10. Muharrem İnce 11. Temel Karamollaoğlu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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