ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu! - Son Dakika

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ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 41 ilde yapılan araştırmada toplam 4 bin 385 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINI GÖRDÜ

Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 35,9 oldu.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,3 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 17,3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41,6 oranında kaldı.

DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM

HDP yüzde 8,5 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 2,3 ve Gelecek Partisi yüzde 2,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3, BTP yüzde 1,2 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,9 oy topladı.